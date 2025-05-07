「關懷提問」是防詐最後一道防線 鍾佳濱揪出農會匯款有漏洞

立委鍾佳濱（右）質詢行政院打擊詐欺指揮中心指揮官馬士元。（記者王冠仁翻攝）

2025/05/07 12:36

〔記者王冠仁／台北報導〕現今各大金融機構都會針對民眾臨櫃匯款、領錢進行「關懷提問」，因為這是防堵詐騙集團行騙的最後一道防線，政府近年也設立「金融資料暨聯防通報電子化平台」，進一步強化關懷提問的力道。不過，立委鍾佳濱今天出席立法院司法及法制委員會時表示，這個平台存在漏洞，尤其是農會帳戶匯款時，政府應盡速將破網補上。

鍾佳濱提到，他之前在4月29日立法院院會時質詢行政院長卓榮泰，想釐清是否所有的金融機構都有加入「金融資料暨聯防通報電子化平台」，卓榮泰當時回覆說應該都要加入。

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這個平台的功能，就是所有的銀行帳戶轉帳時，都會在銀行間匯款，只要經過這個平台，平台就能偵測是否為可疑交易，再通報警方。警方接獲通報後就會通知銀行，銀行總行就能查出是哪個分行，再告訴分行進行臨櫃關懷，避免民眾被詐。如果沒有加入這個平台，警方就沒有辦法即時通報。

鍾佳濱表示，但是這套系統出現問題，問題就在於農會帳戶。因為農會帳戶不管是臨櫃或非臨櫃轉帳，都會透過「農金資訊公司」匯款出去，若平台偵測到異常進行通報，但最終通報只會回到農金公司，沒有辦法確切通報至民眾匯款的地區農會。

以高雄地區農會帳戶匯款為例，高雄地區農會金融代號是60501，透過這帳戶匯款出去的錢，會經過金融代號為600的農金公司，若平台發現異常通報，最終只會通報至農金公司，沒辦法通報至高雄地區農會。

行政院打擊詐欺指揮中心指揮官馬士元表示，關於這部分的問題，會與金管會討論，確保通報資訊能夠暢通。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

鍾佳濱揪出「金融資料暨聯防通報電子化平台」存在漏洞。（記者王冠仁翻攝）

鍾佳濱展示「金融資料暨聯防通報電子化平台」的運作方式。（記者王冠仁翻攝）

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