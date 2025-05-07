「自投羅網」最佳案例！ 毒犯投宿商旅叫飲料 把警察當外送員慘了

警方查扣毒品吸食器等證物。（警方提供）

2025/05/07 13:11

〔記者許國楨／台中報導〕張姓毒犯投宿台中市北區一間商旅，刻意以錯誤的身分證字號登記想掩人耳目，並找來廖姓同好一起吸食毒品，轄區警方昨臨檢時發現有異前往該房間盤查時，廖男誤以為先前訂購的外送飲料抵達開門，此舉不但讓毒品及吸食器現形，連帶讓兩人一起栽進法網，成了「自投羅網」的最佳教材。

台中市第二分局立人所長何永州昨晚9時許，帶班臨檢轄內旅館，在北區健行路一間商旅臨檢時，發現一間投宿房客身分核對有誤，身分證字號「留錯一碼」查無身分，因此前往該房間敲門盤查，此時，房內41歲廖姓男子正好訂了飲料，聽見敲門聲以為是外送員抵達不疑有他，立刻開門迎人。

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廖男沒想到是警察瞬間臉色大變，還企圖關門避檢，行徑十分可疑，眼尖員警立即注意到房內桌上竟擺有吸食器等等違禁物品，隨即入內查證，經查，房內除廖男外，還有一名52歲的張姓男子，警方獲得張男同意後進行檢查，果然在現場查獲安非他命及吸食器等證物。

張坦認現場毒品、吸食器為其所有，廖男也承認有吸食毒品，全案警詢後將依毒品罪嫌送辦；第二分局分局長鍾承志表示，將持續加強臨檢與查緝工作，維護市民安全，杜絕毒品危害，營造良好治安環境。

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張男坦認現場毒品、吸食器為其所有。（警方提供）

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