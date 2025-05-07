侯友宜表揚35位績優義交人員 宣布明年起協勤費調整至230元

新北市長侯友宜（左3）表揚35位績優義交人員。（記者羅國嘉攝）

2025/05/07 13:03

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市警察局舉辦「義交楷模人員表揚大會」，市長侯友宜出席表彰35位績優義交人員，為體恤義交人員協勤勞苦，侯友宜指出，除於今年核定補助義交人員「健康檢查費」每人3500元，照顧義交同仁身體健康外，為肯定及慰勉義交夥伴不分寒暑、晝夜，不辭辛勞地協助本市推動交通工作，也當場宣布自明年起義交人員協勤費用由原每小時200元調高為230元。

此次大會邀請義交大隊大隊長許湘鋐、警察局長及各義交中隊長、各分局分局長等貴賓一同觀禮祝賀，侯友宜在頒獎後也與35位獲獎義交楷模及其家人合影留念，頒獎典禮過程溫馨感人。除此之外，也對全市1191名義交人員，表達敬佩，不管在平、假日的重要路口或市府大型活動的交通疏導，甚至是交通事故或災變現場的交通管制現場，都能第一時間看到義交夥伴們認真執勤的身影。

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侯友宜表示，新北是全國最大城市，人口有404萬8000人，每個月都有上升趨勢，相較鄰近台北市，新北道路狀況複雜，人口數、機動車輛數多又有城鄉差距，義交人員肩負沉重的協勤負擔，每人每年平均協勤時數高達281小時，遠高於其它直轄市，危勞程度有目共睹。

新北市長侯友宜（左5）表揚35位績優義交人員。（記者羅國嘉攝）

新北市長侯友宜致詞。（記者羅國嘉攝）

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