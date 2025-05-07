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    台中4旬女LINE帳號遭盜 凌晨狂發「急需3萬」借錢訊息

    劉女半夜衝至黎明派出所報案，警方協助確認取回LINE帳號控制權。（圖由讀者提供）

    劉女半夜衝至黎明派出所報案，警方協助確認取回LINE帳號控制權。（圖由讀者提供）

    2025/05/07 12:29

    〔記者黃旭磊／台中報導〕南屯區劉姓女上班族（46歲）誤幫朋友點選「協助投票衝人氣」連結，導致LINE帳號遭駭，駭客冒用身分向數十名親友大肆放送「手機壞了、急需3萬」借錢訊息，劉女半夜驚醒、嚇得衝去黎明派出所報警，警方協助取回帳號控制權，警方指出，LINE官方公布帳號被盜通報數增加80%，呼籲切勿點選來路不明連結。

    台中市第四警分局今表示，近期LINE帳號被盜報案數倍增，劉女在5月3日凌晨跑到黎明所報案，稱接獲友人LINE來訊拜託幫忙投票，點選連結後依指示輸入認證碼與個人資料，未料竟為釣魚網站，當晚半夜手機突湧入大量訊息與電話，親友紛紛來電詢問：「你真的急需用錢嗎？要我現在匯款給你嗎？」

    黎明派出所巡佐林良發、警員吳翰爵受理後，指導劉女啟動LINE帳號回復程序，並協助確認異常登入時間與IP位置，最終順利取回帳號控制權。

    劉女取回帳號，隨即在群組廣播澄清「剛剛借錢的不是我，千萬別匯款！」並向警方說，心有餘悸真是嚇壞了，還好朋友們都沒真把錢匯出去，不然真不知道怎麼還錢。

    第四分局長陳祥麟表示，LINE官網公布近期帳號被盜通報數增加80%，主要有帳號釣魚、電話號碼盜用及電腦版盜用等盜取帳號手法，如發現LINE帳號已經被盜，請盡快由本人透過客服網頁通報。

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