毒駕撞康橋學生案延燒 藥頭落網羈押

康橋學生遭撞案延燒，警方追查毒駕上游，逮捕涉嫌提供毒品的陳姓男子（中）。（警方提供）

2025/05/07 12:21

〔記者陳冠備／彰化報導〕新北市康橋國際學校高一學生日前進行單車環島活動，行經彰化時，遭毒駕男子蕭文榮逆向撞擊，造成7名學生輕重傷。檢警調查發現，蕭男在事發前數小時內曾施用海洛因、安非他命及俗稱「喪屍菸彈」的依托咪酯等3種毒品。事後他還試圖聯繫友人湮滅證據。檢警獲報後擴大追查，近日逮捕涉嫌提供毒品的陳姓男子，依毒品危害防制條例移送彰化地檢署，並獲法院裁定羈押。

北斗警分局表示，事故發生當下，立即派員到場處理並協助送醫。員警在肇事車內發現「喪屍菸彈」及施用器具，並調閱行車紀錄器及監視器畫面，研判蕭姓駕駛行車不穩，疑似毒駕，隨即報請彰化地檢署指揮偵辦。

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警方指出，蕭嫌當日即遭拘提，經送驗血液與尿液，毒品反應均呈陽性，依公共危險與過失傷害等罪嫌移送法辦。警方並未就此停手，持續向上溯源追查毒品來源，經連日蒐證，鎖定40多歲陳姓藥頭涉嫌販毒，且藏匿於員林市一帶，5月2日警方在當地一處出租套房埋伏查緝，成功逮捕陳嫌，當場查獲一級及二級毒品，全案訊後移送地檢署偵辦。

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警方在蕭男車上搜到吸毒工具與用品。（警方提供）

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