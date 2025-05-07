為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    毒駕撞康橋學生案延燒 藥頭落網羈押

    康橋學生遭撞案延燒，警方追查毒駕上游，逮捕涉嫌提供毒品的陳姓男子（中）。（警方提供）

    康橋學生遭撞案延燒，警方追查毒駕上游，逮捕涉嫌提供毒品的陳姓男子（中）。（警方提供）

    2025/05/07 12:21

    〔記者陳冠備／彰化報導〕新北市康橋國際學校高一學生日前進行單車環島活動，行經彰化時，遭毒駕男子蕭文榮逆向撞擊，造成7名學生輕重傷。檢警調查發現，蕭男在事發前數小時內曾施用海洛因、安非他命及俗稱「喪屍菸彈」的依托咪酯等3種毒品。事後他還試圖聯繫友人湮滅證據。檢警獲報後擴大追查，近日逮捕涉嫌提供毒品的陳姓男子，依毒品危害防制條例移送彰化地檢署，並獲法院裁定羈押。

    北斗警分局表示，事故發生當下，立即派員到場處理並協助送醫。員警在肇事車內發現「喪屍菸彈」及施用器具，並調閱行車紀錄器及監視器畫面，研判蕭姓駕駛行車不穩，疑似毒駕，隨即報請彰化地檢署指揮偵辦。

    警方指出，蕭嫌當日即遭拘提，經送驗血液與尿液，毒品反應均呈陽性，依公共危險與過失傷害等罪嫌移送法辦。警方並未就此停手，持續向上溯源追查毒品來源，經連日蒐證，鎖定40多歲陳姓藥頭涉嫌販毒，且藏匿於員林市一帶，5月2日警方在當地一處出租套房埋伏查緝，成功逮捕陳嫌，當場查獲一級及二級毒品，全案訊後移送地檢署偵辦。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    警方在蕭男車上搜到吸毒工具與用品。（警方提供）

    警方在蕭男車上搜到吸毒工具與用品。（警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播