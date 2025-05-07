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    漸凍女悶死2歲女兒 病況加劇 確定停審

    高等法院。（資料照）

    高等法院。（資料照）

    2025/05/07 12:48

    〔記者張文川／台北報導〕台北市36歲郭姓女子確診「漸凍症」，不想拖累家人，含淚悶死2歲女兒後再輕生，被丈夫及時發現救回妻子一命，但女兒已亡故。台北地檢署依家暴殺人罪起訴郭女，台北地院依法採國民法官制審理，去年11月開庭時，檢、辯都認為依她的病況，不宜採行國官制，法官調查後認為郭女病情惡化，已無就審能力，裁定停止審判；檢方提出抗告，高等法院駁回抗告，確定停審。

    這是首宗國民法官案獲裁定停審確定的案件。高院裁定指出，郭女因罹患肌萎縮性側索硬化症（俗稱漸凍人症），無法正常表達及陳述，難於到庭接受審判，符合停止審判的事由；北院裁定停審，屬判決前的訴訟程序裁定，不能提出抗告，而國民法官法對此也沒有特別規定，自然也不得抗告，因此駁回檢方抗告。

    檢方起訴指出，郭婦前年6月確診罹患漸凍症（肌萎縮性脊髓側索硬化症），因疾病壓力，前年10月21日晚間，利用丈夫外出參加同事婚宴空檔，撰寫遺書稱「不想連累大家」，再到婆婆家把女兒接回家。

    接著，郭婦下手悶死女兒，再嘗試輕生，丈夫結束喜宴返家發現妻子臥倒血泊，報警送醫救回妻子一命，北檢去年6月依家暴殺人罪起訴郭婦，移由北院國民法庭審理。

    北院法官去年11月開庭調查是否要採行國民法官制、郭女有無就審能力？郭女住院未到庭，其夫描述妻子現在走路很慢，須人攙扶前行，已跌倒好多次了，講話也很小聲且極不清楚，須反覆問很多次才能明瞭，左手已無法使用，右手也退化，寫字吃力也模糊不清，幾乎看不懂，滑手機也只能上下左右滑，連放大都沒辦法。

    郭女的律師主張本案符合不行國民法官制的法定理由，檢察官也罕見主張不宜行國民法官制。

    法官去年底發函台大醫院，院方回以郭婦四肢肌肉無力，行動遲緩，若需到庭，宜備有輪椅，且有言語障礙，口說可能含糊，書寫困難；法官今年2月底開庭確認郭婦狀況，發現她的發音會被口水嗆到，法官命她書寫阿拉伯數字、姓名時，郭婦寫的文字歪斜難以辨識，光是以平板輸入自己姓名即須費時1分21秒。

    郭婦的律師說，郭婦說話已難以理解，自辯能力嚴重減損，說話連親姊妹都要用猜測的，顯無就審能力；郭父稱，女兒連坐著都會偏掉，洗澡、如廁需他人協助。北院合議庭依此認定，郭婦確實已難於到庭接受審判，故裁定在她能到庭之前，應予停審。

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