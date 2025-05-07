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    首頁　>　社會

    警局廁所裝針孔還闖女同事家偷拍 北市色警黃仕奇起訴、免職

    前台北市政府警察局信義分局某派出所警員黃仕奇，因涉嫌偷拍而被起訴。（取自中正二警分局臉書）

    前台北市政府警察局信義分局某派出所警員黃仕奇，因涉嫌偷拍而被起訴。（取自中正二警分局臉書）

    2025/05/07 11:40

    〔記者王定傳／台北報導〕前台北市警局信義分局某派出所警員黃仕奇，不僅是「創意私房」會員，除涉嫌購買未成年女性自拍性影像外，還在派出所1樓及2樓女廁裝設針孔密錄器，隨機拍攝女同事如廁畫面，更扯的是，他因心儀一名女同事，偷偷備份她的鑰匙，闖進她家浴室裝針孔偷拍，另又在自家浴室裝針孔偷拍同學、同事、友人，檢警獲報後查扣他電腦等物赫然發現他有上百部網路未成年性影像，台北地檢署今依違反兒少性剝削防制條例等罪嫌起訴黃男。

    檢警調查，黃男涉嫌自2019年11月至2024年7月間，在派出所1樓及2樓女廁的衛生紙捲筒架或垃圾桶內，裝設針孔密錄器，隨機拍攝女同事如廁畫面，總計有4名女同事受害。

    檢警查出，2020年10月間，黃因對一名女同事有好感，竟將被害者上班時間放置在辦公室桌上的租屋處鑰匙偷偷備份，之後持鑰匙闖進被害者住處，在浴室排風孔偷裝針孔，偷拍她如廁、沐浴畫面。

    不僅如此，黃還涉嫌在自己位於新北市住處廁所內裝設針孔，趁邀同事、同學、友人到住處聚會時予以偷拍，總計11人受害，有10人提告；直到2024年7月2日，有人在派出所2樓女廁發現針孔後，警方調閱監視器發現黃男有進出女廁，隔日搜索黃男並查扣行動硬碟與電腦等物。

    檢警從這些查扣物中進一步發現，黃在2018年至2019年間陸續從網路下載上百部未成年性影像，不僅如此，他還是創意私房成會員，涉以虛擬貨幣儲值「圖幣」，於2024年2月間購買「掐出水」主題未成年女性自拍性影像兩部。

    檢方認為，黃偷拍部分涉犯刑法無故侵入住宅、無故竊錄他人非公開活動或身體隱私部位罪嫌、無故攝錄他人性影像，及違反「個人資料保護法」公務員假借職務上權力為非公務機關非法蒐集個人資料等罪嫌；持有兒少性影像部分，則涉違反兒少性剝削防制條例中的無故持有兒少性影像罪嫌。據了解，事件曝光後，信義警分局已將他記兩大過免職。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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