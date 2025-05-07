花47.5萬買勞力士手表 拿去包膜竟被店員用A貨調包

洪姓男子花47萬餘元購入勞力士手表，送去貼膜竟被店員用A貨調包。示意圖，非當事手表。（法新社資料照）

2025/05/07 11:25

〔記者黃佳琳／高雄報導〕洪姓男子購入一只市價47萬5千元的勞力士手表，他把愛表拿去包膜，結果取回手表時發覺怪怪的，他拿去鐘表行鑑定，發現手表竟被調包成A貨，洪男氣炸跑回包膜店理論，老闆調查後發現是潘姓店員缺錢所為，除賠錢給洪男外並報警，潘男被法官依業務侵占罪判刑6月，得易科罰金。

判決指出，2023年11月28日晚間8點多，洪男拿著新入手的勞力士手表前往包膜店，要求店員幫他處理好手表，26歲潘姓店員收件後，隔天就以19萬元賣給不知情的二手精品，幾天後，洪男回到包膜店取回手表時，一開始還沒查覺異狀，但配戴幾天後，發現手表的質地似乎有所落差，他於是把手表拿回鐘表行重新鑑定，鐘表行一看就確認是A貨。

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洪男發現手表被調包，氣得回到包膜店理論，老闆承諾會處理此事後展開內部調查，發現動手腳的潘姓店員後，潘男也坦承偷調包客人的手表，但變賣勞力士的錢都被他拿去還債花光，自己也無法賠客人；老闆為了維持店譽，只好自掏腰包賠給洪男47萬元，並將潘男開除報警提告。

高雄地方法院審理時，潘男坦承犯行，還說自己分別拿了20萬、27萬給老闆，但老闆作證時卻說，27萬是他之前欠店裡的錢，不是賠給洪男的部分，因此被法官依業務侵占罪判刑6月，得易科罰金，可上訴。

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