南投警佐代號「小花朵」 為曖昧的養生館女老闆通風報信判5年2月

高等法院台中分院今天針對公務員對主管事務圖利罪，改判巡佐劉東貴5年2月。（記者張瑞楨攝）

2025/05/07 10:56

〔記者張瑞楨／台中報導〕停職中的南投縣警局南投分局名間分駐所巡佐兼副所長劉東貴，任職期間與養生館女老闆搞曖昧，並由女方提供手機等聯絡，以「小花朵」的代號，向女老闆通報警方臨檢勤務，警方因查另案搜索養生館，卻意外發現劉員洩密包庇圖利，南投地方法院去年7月底，以公務員對主管事務圖利罪判刑5年4月，另以非法利用個人資料罪判刑6月，劉上訴二審，高等法院台中分院針對一審量刑5月4月部分，今天（7日）撤銷改判5年2月，可再上訴。

判決書指出，劉東貴與養生館經營者袁女搞曖昧，在擔任南投派出所和名間分駐所警員時，由袁女提供平板和手機，劉以「小花朵」當暱稱，一得知有臨檢勤務時，就以LINE通知，從2022年4月到9月，用「小花朵」之名通報11次，南投警方是在2022年9月，因袁女另涉妨害風化案而搜索養生館，從袁女手機看到LINE訊息，發現暱稱「小花朵」的人持續傳送臨檢訊息，進而查出劉員涉嫌洩密、包庇和圖利。

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另檢警傻眼的是，劉員與袁女的LINE對話中，彼此互稱「親愛的」，劉傳的內容還有「最近要小心，包括保險套的套子」等，另外袁女還讓劉幫忙查欠錢的男子和其老闆有無入獄，劉員辯稱臨檢勤務非他編排，且洩漏的是酒駕臨檢勤務，並無包庇他人圖利性交易之犯意及行為，也沒有收受賄賂，因平板和手機是袁女借他的。

南投地院一審認為，劉男嚴重敗壞官箴，玷汙公務員威信，以公務員對主管事務圖利罪，判處有期徒刑5年4月，褫奪公權3年，至於被控公務員假借職務上之非法利用個人資料罪部分，則判刑6月，高等法院台中分院二審於今天，針對前者改判5年2月，其餘則駁回。

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