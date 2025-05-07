作賊喊抓賊！詐團假投資詐翁10萬 瞎扯被詐團假冒連線165

警方逮獲潘姓車手送辦。（讀者提供）

2025/05/07 12:28

〔記者陳文嬋／高雄報導〕張姓老翁前天遭詐團網路騙稱投資可獲利6成，張翁侄女告知已被反詐騙165專線通報，詐騙集團竟作賊喊抓賊，反稱有詐團假冒公司連結165專線，張翁信以為真，昨坐輪椅也要面交10萬元，警方埋伏逮獲潘姓車手送辦，戳破詐團謊言，張翁才驚醒一切攏是假，保住血汗錢。

詐騙集團網路亂槍打鳥假投資真詐財，誆騙投資獲利可達60%以上穩賺不賠，張姓老翁（70歲）前天看到投資訊息，信以為真，向家人表示將面交現金10萬元投資，家人一聽認為是詐騙集團，急忙勸阻張翁不要投資。

請繼續往下閱讀...

不料張翁仍執意投資，他的侄女告知網傳該投資公司已被165專線通報詐騙，張翁詢問對方「網傳公司被165專線通報詐騙」，沒想到詐騙集團竟稱詐團假冒公司連結165專線，還稱公司APP可以手機在網路商城下載，反提醒張翁要分辨清楚。

張翁執迷不悟，行動不便坐輪椅，昨約對方在楠梓區德民路一間養護中心前，面交現金10萬元，他的侄女屢勸不聽，擔心張翁被騙，請求警方協助。

楠梓警方埋伏現場，趁詐騙集團潘姓車手（44歲）出面取款之際，警方一擁而上逮人，將他帶回警所偵辦；張翁才恍然大悟，原來真的是詐騙集團所為，所幸保住血汗錢。

警方調查，潘男到案否認詐騙，辯稱女友請他來取款，卻交代不出女友是誰，警方查出他曾犯下詐欺案件，警訊後將他依詐欺、洗錢防制法移送法辦。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

詐騙集團假投資詐騙張姓老翁10萬，瞎扯被詐騙集團假冒連結反詐騙165專線。（讀者提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法