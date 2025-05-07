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    18位詐團成員「坐桶子」偷渡離台 船艙缺氧急喊救命

    海巡人員在我國籍海淯九號漁船密閉的船艙裡，救出20名呼吸困難求救的詐團成員。（民眾提供）

    海巡人員在我國籍海淯九號漁船密閉的船艙裡，救出20名呼吸困難求救的詐團成員。（民眾提供）

    2025/05/07 12:19

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕曾涉及詐騙案件被台中地檢署發布通緝或限制出境的我國籍20名年輕男女，6日晚間準備「坐桶子」偷渡到東南亞一帶，結果船艙裡空氣不足，海巡登船檢查時聽到他們拍打呼救聲，緊急救出20名男女，檢警海巡循線逮捕杜姓人蛇及船長等7人，法官依違反入出國移民法罪重判他們1年7月至3年8月不等刑期。

    去年6月28日，印尼在峇里島別墅破獲從事網路詐騙集團，被逮的91名男性、12名女性，一共103人全是台灣人，但他們當時並未針對印尼人進行詐騙，因此不符合當地法令，印尼政府將他們全數遣返回台。

    不過，詐團回台後，檢警缺乏相關證據無法直接逮捕，於是透過國際管道請印尼提供犯罪卷證，等待文件期間，這103人的身分無法列為被告，台中地檢署無法有進一步處分，只能祭出限制出境出海禁令。

    但詐團幕後金主為了脫罪，斥資2百萬元安排杜姓人蛇負責船隻補給、曾姓人蛇負責找船隻和船長，安排林姓、曾姓等18名詐團主要幹部和成員出國避風頭，曾男找上葉姓船長我國籍海淯九號漁船準備於去年8月6日載運林、曾及另兩名他案通緝犯到東南亞躲藏，結果船艙裡空氣不足，海巡登船檢查時聽到他們拍打呼救聲，緊急救出20名男女。

    檢警海巡循線逮捕杜姓人蛇及船長等7人，高雄地方法院審理時，杜男等人坦承犯行，但未供出是受何人指使協助詐團成員及幹部出國躲藏，被法官依違反入出國移民法罪判他們1年7月至3年8月不等刑期，可上訴。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    海巡人員在我國籍海淯九號漁船密閉的船艙裡，救出20名呼吸困難求救的詐團成員。（民眾提供）

    海巡人員在我國籍海淯九號漁船密閉的船艙裡，救出20名呼吸困難求救的詐團成員。（民眾提供）

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