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    國1新營段大貨車變換車道不當 聯結車閃避翻覆幸無傷亡

    李姓男子駕駛營業用大貨車，昨晚行經國道中山高南下新營段，疑因變換車道不當，致另部聯結車閃避不及而翻覆，車上桶裝齒輪油散落，詳細肇因仍待調查。 （民眾提供）

    李姓男子駕駛營業用大貨車，昨晚行經國道中山高南下新營段，疑因變換車道不當，致另部聯結車閃避不及而翻覆，車上桶裝齒輪油散落，詳細肇因仍待調查。 （民眾提供）

    2025/05/07 10:02

    〔記者王涵平／台南報導〕李姓男子駕駛營業用大貨車，昨晚行經國道中山高南下新營段，疑因變換車道不當，致另部聯結車閃避不及而翻覆，車上桶裝齒輪油散落，詳細肇因仍待調查。

    警方初步調查，昨晚約9時30分，58歲李姓男子駕駛大貨車行經國道中山高南向新營地磅入口匝道，疑因變換車道不當，致另部23歲郭姓男子駕駛的營業用全聯結車為閃避前車不及造成側翻，載運的桶裝齒輪油散落車道，未影響主線車道通行，駕駛人酒測值均為0。

    國道警方呼籲，用路人應注意前方動態並保持安全距離，在變換車道前，應全程使用方向燈並注意視覺死角及後方來車狀況。

    李姓男子駕駛營業用大貨車，昨晚行經國道中山高南下新營段，疑因變換車道不當，致另部聯結車閃避不及而翻覆，車上桶裝齒輪油散落，詳細肇因仍待調查。 （民眾提供）

    李姓男子駕駛營業用大貨車，昨晚行經國道中山高南下新營段，疑因變換車道不當，致另部聯結車閃避不及而翻覆，車上桶裝齒輪油散落，詳細肇因仍待調查。 （民眾提供）

    李姓男子駕駛營業用大貨車，昨晚行經國道中山高南下新營段，疑因變換車道不當，致另部聯結車閃避不及而翻覆，車上桶裝齒輪油散落，詳細肇因仍待調查。 （民眾提供）

    李姓男子駕駛營業用大貨車，昨晚行經國道中山高南下新營段，疑因變換車道不當，致另部聯結車閃避不及而翻覆，車上桶裝齒輪油散落，詳細肇因仍待調查。 （民眾提供）

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