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    首頁　>　社會

    日男大生高雄就學失聯 母來台尋子移民署助團圓

    日本千葉縣大學四年級的男大生蓮男，遠自日本來到台灣高雄就讀大學，因不適應課業壓力常缺課，失聯1個多月，母來台尋子移民署助團圓。（移民署提供）

    日本千葉縣大學四年級的男大生蓮男，遠自日本來到台灣高雄就讀大學，因不適應課業壓力常缺課，失聯1個多月，母來台尋子移民署助團圓。（移民署提供）

    2025/05/07 09:46

    〔記者黃良傑／高雄報導〕日本千葉縣大學四年級的男大生蓮男，遠從日本來到台灣高雄就讀大學，因不適應課業壓力，常未到校上課，最後連在日本的母親也聯繫不上，蓮男母親心急如焚，非常擔心孩子，急忙來台跨海尋子，透過日本交流協會向移民署高雄市專勤隊報案。

    因不諳中文，她徘徊專勤隊門口，不知如何表達請求與憂慮，專勤隊內日語專長的移民官發現蓮男母親異樣，親切引導進入辦公室後，以日語詳細了解蓮男失聯狀況，隨即展開尋人調查，順利於報案隔天找到蓮男，母親高興地挽著兒子的手，露出久違的笑容，感謝移民署在母親節前夕，送她這份母親節禮物。

    據了解，蓮男來台讀高雄某私立大學，疑適應不良影響學業，大三時，他覺得課業壓力大，想回日本，又不敢告訴家人，校方發現曾關懷、輔導，直到大四下學期寒假過後，蓮男開始出現曠課，甚至長達1個多月未跟家人聯絡，讓蓮母十分擔心。

    不曾出過國的蓮母，為了尋子，硬著頭皮獨自搭機，首度出國到台灣，找到兒子高雄租屋處，因中、英文都不會的她，又怕觸法，守在兒租屋門外苦等，卻不見孩子蹤影，只好求助日本在台交流協會，引介她向移民署高雄市專勤隊報案協尋。

    蓮母因不諳中文，徘徊在專勤隊門口不知如何表達請求，專勤隊日語專長的移民官發現蓮男母親異樣，主動詢問並引導進入辦公室，詳細了解蓮男失聯狀況，隨即展開尋人調查，隔天在租屋處找到男大生。

    蓮母見兒子平安後，如釋重負露出笑容並挽住他的手，兒子表示因手機壞了，才會跟家人失聯，母子二人向移民署人員表示感謝後，一同離開台灣返回日本，對於專勤隊暖心積極作為十分感激，蓮母說這是她最難忘的「母親節禮物」！也覺得台灣真是一個充滿愛與關懷的國度。

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