中市型男警爸來挑戰 誰能抓住媽媽的胃

豐原警分局昨舉行「型男警爸料理挑戰賽」，警爸們認真研究如何炒出一盤好吃的蛋炒飯。（民眾提供）

2025/05/07 09:30

〔記者歐素美／台中報導〕為歡慶母親節，台中市豐原警分局昨特別舉辦一場緊張刺激又趣味十足的「型男警爸料理挑戰賽」。讓警察爸爸們走出勤務崗位，進入廚房，更是讓警察媽媽們化身為美食評論家，為各位警爸們打分數。讓警爸們可以展現自身廚藝，更重要的意義在於深刻體會母親（老婆）平日為家庭付出的辛勞與無私的愛。

料理挑戰賽活動以一盤看似簡單卻極具挑戰的「蛋炒飯」為主軸，不僅考驗警爸們的料理技術，也比創意與表現。比賽開始前，警爸們個個架勢十足，信心滿滿，深信自己的料理定會獲得現場評審們的青睞。

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挑戰賽只提供蛋炒飯基本食材，為了讓料理更美味、豐富，參賽者們可以透過挑戰來增加食材的豐富性，活動過程中亦穿插「現場求救」小遊戲，若在料理中遭遇困難，均可透過各種小遊戲或挑戰與現場評審互動，進而獲得幫助，增添互動樂趣，現場狀況不斷，卻也充滿笑聲、氣氛熱絡。

參與的警爸們表示，平時工作忙碌，家中大小事多由另一半打理，鮮少有機會親自下廚。這次為了母親節挑戰料理，才真正體會到從無到有完成一道菜餚，需要耗費多少時間與精力。

另外，在活動會場特別設立「真情告白區」，除了讓同仁向母親（老婆）表達深藏於心的感謝與祝福，亦準備精美拍照手拿板，讓同仁透過多種方式，向母親傳達真摯的情感。

保安民防組巡佐李翰昌對老婆說：「人生如夢，有妳成真」；神岡所警員徐冠宸則「祝福媽媽母親節快樂、健康。謝謝在我服勤時幫忙照料小孩」。

豐原警分局長林大為表示，母親在家庭中扮演著無可取代的角色，默默地為家人付出一切，更是家庭的重要支柱。希望透過這次活動，讓警察同仁們能夠暫時放下工作壓力，親身體驗料理的過程，進而更深刻地理解母親的辛勞與不易，同時也能將這份心意帶回家，繼續溫暖母親的心。

豐原警分局昨舉行「型男警爸料理挑戰賽」，警爸們努力炒飯。（民眾提供）

豐原警分局昨舉行「型男警爸料理挑戰賽」，警爸們大功告成，炒出一盤美味的蛋炒飯。（民眾提供）

豐原警分局昨舉行「型男警爸料理挑戰賽」，讓警爸們深刻體會母親（老婆）平日為家庭付出的辛勞與無私的愛。（民眾提供）

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