大雅警分局長昨上警廣宣導 民眾檢舉車手最高獎金5萬元

台中市大雅警分局長劉明興至警察廣播電台「945會客室」節目，分享最新詐騙手法與實際案例。（民眾提供）

2025/05/07 09:36

〔記者歐素美／台中報導〕暑假將近，大雅警分局在防詐宣導上不鬆懈！除了透過網路社群與實地活動積極宣導防詐觀念，分局長劉明興昨受邀至警察廣播電台「945會客室」節目，與主持人蔣蓉進行輕鬆對談，分享最新詐騙手法與實際案例，提升聽眾防詐警覺，強調民眾檢舉詐騙集團車手，經查獲即有機會獲得最高5萬元獎金。

大雅警分局長劉明興指出，為強化全民打詐行動，警政署已於今年推動「百斬計畫」，鼓勵民眾檢舉詐騙集團車手，經查獲即有機會獲得最高5萬元獎金，截至目前已有多起成功案例，其中就包含本分局偵破的實例，顯示全民反詐力量不可忽視。

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同時，政府也推出「打詐儀表板」平台，將詐騙趨勢、案件數據及警察打詐成果進行視覺化整合，讓民眾如同查詢天氣般輕鬆掌握每日防詐資訊。節目中也提及近期常見的三大詐騙手法，包括假投資、假交友與假網拍等類型，詐騙集團常利用人性貪利或情感弱點，設下陷阱吸金，特別提醒民眾警覺新興詐騙手法，如假冒親友傳送「幫忙投票」連結，一旦點擊即可能中木馬或帳號遭盜，後果不堪設想。

針對青少年族群，劉明興表示，大雅警分局積極執行「青春專案」，預計於暑期舉辦多場互動式防詐、防毒宣導活動，內容結合模擬展示、情境遊戲及毒品危害說明，寓教於樂，協助青少年遠離不法誘惑，並讓家長能夠更加放心。

另一方面，針對近年被濫用之新興毒品「依托咪酯」（俗稱喪屍煙彈），大雅警分局於今年3、4月間即查獲5件相關案件，成功查扣毒品菸油及菸彈，展現警察打擊毒品犯罪「零容忍」的堅定態度。

最後，劉明興強調「防詐不是口號，而是生活中的習慣」，警方將持續透過各項宣導與打擊行動，全力守護市民財產安全與青少年健康成長，共同打造更安心的生活環境。

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