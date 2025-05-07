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    緬甸掃蕩詐騙園區 警署跨部合作救援今接返55人

    刑事局。（記者邱俊福攝）

    刑事局。（記者邱俊福攝）

    2025/05/07 07:13

    〔記者邱俊福／台北報導〕緬甸從今年2月開始，陸續釋放詐騙園區工作的上千名外籍人士，交予泰國軍方位於泰緬邊境的一處安置中心，警政署經啟動跨部合作救援，今將確認身分的55名國人（51男、4女，當中有25人為通緝犯），由刑事局國際科派員協助今天清晨接返抵桃園機場，這些疑涉詐騙及遭人口販運的國人將先帶往刑事局偵訊，除通緝犯依法辦理歸案程序，並將調查有無涉及其他不法。

    泰國為打擊在泰緬邊境上的詐騙集團，今年初除對部分地區採斷電措施，也請求緬甸政府協助，緬甸政府在國際壓力下陸續釋放被迫到克倫邦（Karen）苗瓦迪地區（Myawaddy）詐騙園區工作的馬來西亞、印尼等等上千名外籍人士，交予泰國軍方位於泰緬邊境的一處安置中心，後續泰方則進行調查及身分鑑別，釐清個案情況。

    2月19日，有7名台籍人士，經我政府相關部會及駐外機關合作協助下，駐泰國代表處派員前往泰北美索順利接回完成被害人身分鑑別的5人，並由刑事局國際科、法務部調查局共同派員赴泰國陪同，搭機安全抵台。

    這次，警政署經跨部會合作機制，在外交部協助下派員前往泰國及緬甸進行實地接洽與溝通，協商救援受困國人返台，並同步推動跨境電信詐欺與人口販運案件的調查工作。

    經與外交部及駐外館處密切合作，今天我國派員接返55名疑涉詐騙及遭人口販運的國人，其中25人因涉其他刑案遭通緝中；刑事局將對這55人進行偵訊，除把25名通緝犯移送歸案，也將進一步調查釐清是否涉及詐騙或者遭人口販運的狀況。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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