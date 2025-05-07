涉找親友炒股 愛山林建設董座祝文宇1200萬交保

愛山林建設董事長祝文宇（中）涉嫌違反證交法，檢方訊後今天凌晨諭令1200萬元交保，祝妻張瀛珠（圖中後戴帽者）500萬元交保。（資料照，記者王藝菘攝）

2025/05/07 06:15

〔記者王定傳／台北報導〕知名房地產代銷、甲山林集團旗下上市公司愛山林建設，10多年辦理私募股票引進策略性投資人，檢調獲報，該公司董事長祝文宇等高層涉嫌找員工或親友充當策略性投資人，以較低價格買股；另於2020年涉以連續高買或低賣、相對成交等手法操縱股價，此部分擬制性獲利初估上億元，台北地檢署昨指揮調查局台北市調查處搜索愛山林等公司，並約談祝文宇等，今晨訊後依違反證券交易法等諭令祝文宇1200萬元交保並限制出境出海。

同案被約談的被告，如祝妻即甲山林建設董事長張瀛珠500萬元交保、兩人之子即愛山林建設總經理祝藝200萬元交保；愛山林公司副理林佩君、瑞迪廣告公司監察人殷佩琦、瑞揚建設董事長吳宜臻3人50萬元至100萬元不等金額交保，其餘被告則請回。

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2013年10月21日，愛山林建設發布重訊指，公司董事會於10月11日通過策略性投資人私募發行普通股1.2億股，每股認購價格6元，至21日止共募集4260萬0000股，收足股款2.5億餘元。

檢調獲報，祝等高層疑為掌控公司股票，但又不想透過公開發行等方式買貴，涉透過策略性投資人私募股票方式，把員工或親友包裝成策略性投資人，以較低價格買進股票，若與公開發行相較，恐造成虧損；不僅如此，2020年間又涉透過親友等帳戶，以連續高買或低價、相對成交等手法操縱股價，擬制性獲利初估上億元。

檢察官劉韋宏昨指揮台北處搜索愛山林、仰山林、丰雲、瑞揚、璞緒等5家公司及祝文宇等人住處等23處，約談祝文宇、祝妻即甲山林建設董事長張瀛珠、兩人之子即愛山林建設總經理祝藝、愛山林建設副董事長張境在等高層，全案共18名被告及2名證人，全案朝財務業務文件內容不實、操縱股價、特別背信及違反洗錢防制法等罪嫌偵辦。

祝文宇創立的甲山林集團縱橫房地產40年，集團經營版圖橫跨建設、代銷、飯店、娛樂等，近期甲山林集團還宣布啟動千億推案與全面讓利策略，祝文宇當時說：「因為愛山林有能力讓利，就是讓大家買得起房子，我也期待其他建商一同跟進讓利潮，這一波就是看誰有本事」。

愛山林建設總經理祝藝也被約談，訊後200萬元交保。（資料照，記者王定傳攝）

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