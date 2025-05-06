救總被認定為國民黨附隨組織、財產禁止處分 興訟敗訴確定

最高行政法院認定黨產會處分於法有據，判救總敗訴確定。（記者楊國文攝）

2025/05/06 22:35

〔記者楊國文／台北報導〕行政院黨產會5年前認定戒嚴時期成立的「財團法人中華救助總會（救總）」，是國民黨的附隨組織，其財產為不當黨產，禁止處分，救總提起行政訴訟，要求撤銷處分，台北高等行政法院認定黨產會處分無誤，判決救總敗訴。救總上訴後，最高行政法院認定黨產會處分於法有據，今判決駁回確定。

黨產會於2020年9月22日認定，救總為國民黨附隨組織，黨產會認定，依黨產條例規定舉行聽證後，認為救總曾受國民黨實質控制其人事、財務及業務經營，且非以相當對價轉讓而脫離國民黨實質控制，救總仍保留基於過去黨國體制下，利用國家資源累積的財產，估計財產價值約新台幣10多億餘元，即日起禁止處分，並要求救總於4個月內，須向黨產會申報財產。

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救總不服，認定黨產會的處分為違法處分，提起行政訴訟，請求撤銷處分。

台北高等行政法院審理後，支持黨產會處分認定，聽證程序符合黨產條例規定，救總確實曾由國民黨實質控制人事、財務及業務經營，為附隨組織，救總並非以相當對價轉讓，而脫離國民黨實質控制。救總成立時，由蔣中正實行黨國體制、以黨領政，指示黨中央籌備成立，另外，國民黨中央委員會曾多次對救總指派業務等，具有實質支配關係，救總確為國民黨附隨組織。

北高行認為，雖然救總是以公益為目的的社團，但其仍可能實質擁有不當取得財產，且救總於2002年間脫離國民黨實質控制時，未與國民黨結算，顯然不是以相當對價轉讓，應受黨產條例規範，黨產會處分無誤，判救總敗訴。

救總仍不服提起上訴，最高行政法院認定黨產會處分於法有據，判決駁回確定。

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