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    5/6 大樂透頭獎1注獨得！1億彩金獎落桃園

    今晚（6日）開獎的第114000050期大樂透頭獎開出1注，第114000111期今彩539頭獎則開出2注。（台彩提供；本報合成）

    今晚（6日）開獎的第114000050期大樂透頭獎開出1注，第114000111期今彩539頭獎則開出2注。（台彩提供；本報合成）

    2025/05/06 22:24

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕5月6日開獎的第114000050期大樂透頭獎開出1注，由桃園市桃園區光興里中山北路114號1樓「幸運鑫投注站」開出；第114000111期今彩539頭獎開出2注，由台北市中正區金山南路一段128號「六六大順彩券行」、新北市板橋區館前東路31號「阿好彩券行」開出。

    第114000050期大樂透中獎號碼「05、08、09、25、30、45，特別號：31」。頭獎1注中獎，可得1億元；貳獎2注中獎，每注可得68萬8977元；參獎共50注中獎，每注可得2萬9679元；肆獎共101注中獎，每注可得9445元；伍獎共2133注中獎，每注可得2000元；陸獎共2412注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬2854注中獎，每注可得400元；普獎共3萬6510注中獎，每注可得400元。

    第114000050期49樂合彩中獎號碼為「05、08、09、25、30、45」。四合共3注中獎，每注可得20萬元；三合共96注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3403注中獎，每注可得1250元。

    第114000111期今彩539中獎號碼為「06、11、18、37、39」。頭獎共2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共181注中獎，每注可得2萬元；參獎共6562注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬3250注中獎，每注可得50元。

    第114000111期39樂合彩中獎號碼為「06、11、18、37、39」。四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共236注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬956注中獎，每注可得1125元。

    第114000111期3星彩中獎號碼為「122」。壹獎共119注中獎，每注可得5000元。

    第114000111期4星彩中獎號碼為「3381」。壹獎共12注中獎，每注可得5萬元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

    大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

    大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

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