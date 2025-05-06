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    首頁　>　社會

    幫女童補習、洩題又襲胸 博士肄業老師猥褻判囚

    老師為國小女童補習數學，涉嫌強制猥褻，被高雄高分院判罪。（資料照）

    老師為國小女童補習數學，涉嫌強制猥褻，被高雄高分院判罪。（資料照）

    2025/05/06 21:55

    〔記者鮑建信／高雄報導〕屏東博士肄業某國小老師阿國（化名），在學校電腦室，為女童補習數學、洩題，並涉嫌摸胸搓乳頭，被高等法院高雄分院更審依強制猥褻罪，判處徒刑3年10月。

    檢方指出，被告阿國自2015年8月起，在屏東縣某國小服務，後來擔任國小6年級小芳（化名）數學老師。2019年11月27日中午午休期間，他在電腦教室內，為小芳練習數學習題，涉嫌伸出雙手抱住她腰部，再往上撫摸胸部等處。

    警方傳喚阿國到案說明，製作筆錄後，依強制猥褻罪移送屏東地檢署偵查起訴，並被屏東地院和高雄高分院判處有期徒刑3年10月，他不服上訴，經最高法院撤銷發回重審。

    阿國指出，從未將段考題目，事先交給小芳練習，第2次數學段考，其他同學也得高分，是因為會出重複題目讓同學練習。況且，如果小芳第2次數學段考前1天被猥褻，應會有學習上的影響，但她數學還是考高分，否認犯行。

    高雄高分院更1審調查，第2次段考由被告命題，小芳數學拿高分，全班第2名，其餘段考分數都很差，認為事先洩題讓她練習。

    另據小芳和相關證人指證，及她有明顯創傷後壓力症候群，仍然判刑3年10月，仍可上訴。

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