桃園武陵派出所原地重建 龜山將新建文青派出所

桃園警分局武陵派出所因海砂屋安全疑慮，今年初已遷往東門段公辦都更社宅辦公，但面臨民眾找不到新址、廳舍狹小、停車空間不足問題。市警局決定於原址拆除舊建物重建，力拚2028年完工。（記者余瑞仁攝）

2025/05/06 20:27

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園警分局武陵派出所因海砂屋，員警今年初已遷往東門段公辦都更社宅辦公，桃園市議員陳美梅質詢表示，武陵所原址為鬧區中心，若有案件發生時警方可快速處理，目前入駐社宅廳舍狹小、停車空間不足，能否原址重建；市議員李宗豪也關切龜山區新興重劃區警力不足。對此，桃園市警局表示，武陵所確定將原址重建，已由市府新建工程處代辦，力拚2028年完工，龜山區文青派出所目前正設計中，預計明年發包，盼2029年完工啟用。

武陵派出所原位於桃園區復興路135號，位處桃園火車站前商圈，有大型KTV、百貨公司、火車站、客運站等，地理位置極佳，陳美梅說，武陵派出所員駐守鬧區有效維護治安，在今年初移往成功路社宅廳舍後，離市中心有一段距離，和原址差距甚大，影響員警辦案反應速度，且武陵所目前廳舍狹小，僅有4格汽車格及16格機車格，停車空間明顯不足，且許多民眾時常搞不清楚派出所到底搬去哪裡，希望市警局能原址重建。

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桃園市警局局長吳坤旭表示，武陵所確定原址重建，由新建工程處代辦，相關經費也會極力爭取，初步規畫為地上4層、地下2層建物，目前武陵所警力45員，未來容納空間設計為54員。

市議員謝美英另關切，市警局新建置的警犬隊目前臨時犬舍落腳在大溪警分局三層派出所，畢竟不是專為牠們設計的窩，還是有很多不便，預計明年完工的警犬隊基地位於大園區沙崙，預算規模3000萬元，她提醒，犬舍設計應該符合「犬體工學」。

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