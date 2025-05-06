警車當「路障」逮毒蟲致2民眾受傷 竹縣警局國賠79萬確定

警車橫切路口遭毒蟲駕車撞擊，再撞對向車輛致2人受傷，高院判警局應國賠79萬多元確定。（記者楊國文攝）

2025/05/06 19:53

〔記者楊國文／台北報導〕新竹縣警局新湖分局警員追捕鄭姓毒蟲時，鄭嫌開車撞擊橫切攔截的警車後，衝進對向車道導致一輛轎車的2位民眾撞成多處骨折受傷，2人指控將警車當做「路障」不當，聲請國賠，高等法院審理認為，員警執行貿然迴轉攔停過程與民眾受傷有因果關係，判新竹縣警局需賠償79萬餘元確定。

2023年6月9日凌晨，新湖分局派出所陳姓警員發現鄭嫌車身與車牌不符，攔查時，鄭嫌拒絕接受盤查，一路由湖口鄉八德路高速行駛，沿路多次闖紅燈、逆向行駛及超速。

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警方追到湖口老街路口時，同所雷姓警員開警車先於路口迴轉後，將警車橫切攔截，以致鄭嫌的車高速撞擊警車後，衝入對向車道，撞擊李男搭載蘇女的自小客車。

由於撞擊力道大，造成李男脛骨及腓骨骨折，蘇女顏面挫傷併撕裂傷，大腸穿孔、主動脈剝離、左肋骨多處骨折。

李男等2人認為，員警並未伺機攔停，對鄭嫌逃逸路徑不熟悉、不確定，貿然以警車作為路障（直接停在路中央），執行勤務有缺失，李男、蘇女各請求新竹縣警局國賠95萬多元、51萬多元。

新竹縣警局主張，員警追捕作為符合警察職權行使法，以及警政署巡邏勤務中盤查盤檢人車作業程序，警方無法預見李男、蘇女會受傷，並無可歸責情事，不符國賠法。

新竹地院審理認為，警員執行職務確有過失，與2人所受損害間有相當因果關係，判新竹縣警局應賠償李男62萬多元、蘇女38萬多元。

全案上訴後，高等法院認為，此事故是因鄭男先與雷員駕駛車輛碰撞後，失控撞擊李男所駕車輛，則雷員貿然迴轉行為與李男2人受傷結果，有相當因果關係，雷員執行勤務有過失，但勘驗行車紀錄器影像結果，發現李男在事故發生前，有超速情形，李男2人對此事故的發生有2成肇事責任，改判新竹縣警局應賠償李男49萬5千多元、蘇女30萬1千多元，全案確定。

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