行人注意！違規穿越馬路荷包不保 嘉市1年取締2635件

嘉義市警察局取締行人未依標誌標線、號誌穿越道路，近1年就2635件違規。（鄭光宏提供）

2025/05/06 19:00

〔記者王善嬿／嘉義報導〕為力甩「行人地獄」惡名，中央與地方加強執法未禮讓行人車輛，不過嘉義市警察局進行A1、A2行人交通事故原因分析，行人及車輛未注意佔52.4%，行人違規佔27.8%居次。警方去年5月至今年4月底，針對違規穿越道路行人加強取締，取締逾2635件，依道路交通管理處罰條例，行人未依號誌、標誌標線穿越道路，可裁處500元罰款，提醒行人勿以身試法。

嘉義市議員鄭光宏今針對行人交通違規質詢說，市警局分析交通事故肇因，肇事態樣包括行人橫越道路未注意左右來車、車輛未注意車前狀況、車輛操作不當為大宗，行人未依標誌、標線、號誌穿越道路居次，而去年行人違規前三大路段分別為民族路、興業東路、文化路。

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鄭光宏說，要降低交通事故，除了行車要禮讓行人，行人也要遵守交通規則，去年5月截至今年4月底，行人違規取締件數逾2635件，此外，依現行規定，繳納罰款只能到在地分局或郵局劃撥繳納，對市民、觀光客很不方便，抱怨連連，建議市警察局比照雙北、桃園、高雄等地，開放可到超商繳納等多元管道。

市警局長沈炳信說，繳納管道限制涉及經費問題，會研議辦理。

市議員鄭光宏今質詢行人交通違規議題。（記者王善嬿攝）

行人違規穿越道路，恐吃上500元罰單。（鄭光宏提供）

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