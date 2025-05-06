南二監受刑人獻母親節卡片 懇親見歡顏

台南第二監獄今舉辦母親節面對面懇親活動，安排母親節卡片比賽得獎收容人，為母親獻上卡片及祝福。（南二監提供）

2025/05/06 18:42

〔記者王涵平／台南報導〕台南第二監獄今舉辦母親節面對面懇親活動，安排母親節卡片比賽得獎收容人，為母親獻上卡片及祝福，並特別準備拍照服務，採用雲端下載，整場活動不時看到收容人與家屬的擁抱和笑顏。

南二監結合更生保護會台南分會、南市毒防中心、社會局及奇美醫院，更生保護會還致贈收容人關懷包，共有110組收容人與家人享受溫馨時刻。典獄長葉俊宏表示，懇親活動主要在強化收容人與家人的連結，他們身在囹圄中卻心繫家人，唯有家庭的支持力，是重返正常人生的原動力。

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活動安排收容人自願獻唱給家屬，一首首「媽媽」、「叫阮的名」等歌聲迴盪在會場，讓母親節的氣氛更加溫馨，阿福（化名）表示，離鄉背景身陷鐵窗，已有5年未曾與家人共度團圓節日，父母遠從北部來參加懇親活動，自己未曾盡過孝道，真是愧疚不已，父母逐漸老邁卻仍願意來監相見，悔恨過去的一切，不知父母能否等到自己的歸期。

台南第二監獄今舉辦母親節面對面懇親活動，整場活動不時看到收容人與家屬的擁抱和笑顏。（南二監提供）

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