酒空警霸凌多名同事 新莊分局長震怒：連坐重懲！

新莊警分局傳霸凌。（記者徐聖倫攝）

2025/05/06 18:22

〔記者徐聖倫／新北報導〕酒品太差！服務於新北市新莊警分局的警員陳昱豪，被爆料酒後毆打派出所同事，因而調地處分。新莊警分局督察組細查發現，陳員酒後動粗不只一次，酒後屢對同事動粗，共4名同事受害，新莊警分局長陳保續震怒，再次祭出重懲，將其調地、記過，並列為輔導對象，不排除將依規定並視情況汰除。

據悉，陳員酒品本就不佳，他初次從警專23期畢業後，就曾醉酒鬧事以致懲處太多，在快被汰除之際自己辭職。而後陳員又考上警專31期，畢業後二次從警，但他沒有學到教訓，依然故我酒後鬧事。

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今年3月，陳員休假酒後返回任職的昌平派出所，他本想拿所內績效較差的蘇姓同事出氣，但蘇員趕緊逃開，沒被痛揍；陳員沒出到氣，於是另找上正在所內休息的黃姓同事，黃員就這樣無端被陳員打了一頓。

陳員因上案調地至頭前派出所，但這時又傳出其實昌平所內還有其他人受害。去年底，有學弟曾與陳員一起餐敘喝酒，續攤前往KTV途中，陳員與計程車司機口角，盛怒之下痛打學弟出氣；還有學弟與陳員搭檔辦案，也因為雙方想法不同，陳員亦在日後趁醉酒出拳洩憤。

據悉，陳員之所以囂張，主因是與地方關係不錯，且績效表現水準以上，所以仗勢欺人。他在更早之前服務於五工派出所時，就有與所長意見不合，酒後返所踹破所長辦公室木門的的紀錄。

新莊警分局回應，爆料之前分局並無接獲相關陳情，這次透過爆料得知旗下派出所有這類惡性事件，也非常訝異。分局長陳保續對於本案震怒，下令徹查，並對旗下幹部後知後覺依規定層層懲處。

分局督察組表示，被害人經詢問不願意提告，但仍於規定內對陳員祭出重懲，除記小過、二度調地外，列為輔導對象考績不得為甲，並列為汰除觀察名單。另昌平派出所長將調離主管職，所長以上幹部將逐層追究，以正警紀。

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