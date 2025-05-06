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    又有詐騙新招！律師提醒收到「這類郵件」直接刪除就好

    詐騙集團假冒法律事務所寄送「著作權侵權通知」，引誘民眾點選附件檔案，藉此竊取個資；示意圖。（美聯社）

    詐騙集團假冒法律事務所寄送「著作權侵權通知」，引誘民眾點選附件檔案，藉此竊取個資；示意圖。（美聯社）

    2025/05/06 19:42

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕近來詐騙猖獗，詐騙手法百百種，近日網友分享，收到一封假冒法律事務所寄送的「著作權侵權通知函」，意圖誘使民眾點入下載。對此，律師林智群和賴瑩真表示，這是近期網路上出現的一種新型詐騙手法，提醒民眾多加留意。

    一名網友發文分享，近期收到一封署名「理律法律事務所」寄送的電子郵件，稱其著作權侵權並附檔「書面調查證據」，但因信件內容說明極為簡略，意圖讓人需先下載並點開附件才能了解內容，喚起原PO的警覺性。除此之外，他也機警注意到附件內容並非PDF檔，而是EXE執行檔，進而致電理律法律事務所求證，也得知此為「盜取電腦個人資訊」的新型詐騙模式。

    對此，林智群律師轉發原文表示，這種新型詐騙手法，看到直接刪掉就好，不要點開附檔。他也直言，理律這種大所才不會透過電子郵件寄警告函，「他們沒那麼low」。

    此外，賴瑩真律師也表示，律師事務所如果要幫客戶發函，提醒或警告對方違法或侵權的話，一定會用正式且「實體」的信去函，多數也使用掛號甚至雙掛號寄過去，絕對不可能寄個電子郵件了事。因此，只要看到自稱是律師事務所寄來警告的電子郵件，幾乎都是假冒事務所名義發的，建議大家可以直接刪除，避免個資洩漏，落入詐騙陷阱。

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