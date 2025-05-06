陳修將判刑10年10月棄保潛逃又攜槍彈 警：刑期至少再加5年

陳修將判刑10年10月棄保潛逃又攜槍彈，刑期至少再加5年。（記者湯世名攝）

2025/05/06 18:02

〔記者湯世名／彰化報導〕陳修將涉嫌毆打女友致死被判刑10年10月，不料卻棄保潛逃近1年，昨天被警方查獲時又攜帶槍彈，彰化縣刑警大隊指出，陳修將除原本刑期之外，如今又要加上槍砲彈藥刀械管制條例第7條「未經許可持有、寄藏或意圖販賣槍砲、彈藥者，處5年以上有期徒刑」，持有槍彈至少5年起跳。兩者合計，陳修將恐將至少坐牢15年10月。

彰化縣警局刑警大隊指出，陳修將原本刑期10年10月，他們逮獲後歸案發監執行，不過他們在逮人過程中，又發現他隨身攜帶改造手槍與50發子彈，這又獨立另成一案；陳修將所犯法條，分別是槍砲彈藥刀械管制條例第4條的制式或非制式之火砲.....，以及第5條非經中央主管機關許可，不得製造、販賣、運輸、轉讓、出租、出借、持有、寄藏或陳列。

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第7條的罰則部分，則是未經許可，持有、寄藏或意圖販賣槍砲、彈藥者，處5年以上有期徒刑，併科1000萬元以下罰金。

警方表示，陳修將原本已經被判刑10年10月，如今又因持有槍彈，觸犯槍砲彈藥刀械管制條例第7條，因此刑責至少要再加上5年；合計恐將至少坐牢15年10月。

警方指出，他們將持續追查陳修將逃亡339天期間，其持有的槍彈來源？以及是否曾涉及其他案件；另也將持續追查其逃亡期間，是否有他人為其提供掩護？依刑法第164條藏匿犯人或依法逮捕、拘禁之脫逃人或使之隱避者，處2年以下有期徒刑、拘役或1萬5000元以下罰金。

陳修將攜槍彈逃亡，刑期至少再加5年。（記者湯世名攝）

陳修將判刑10年10月棄保潛逃又攜槍彈，被逮時身上有改造手槍與50發子彈。（記者湯世名攝）

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