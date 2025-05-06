為何到現在才坦承虐死剴剴？惡保母曝2原因 妹不認罪全推給姊！

劉彩萱親曝當初為何不敢向兒福聯盟社工通報剴剴狀況，以及她決定認罪的「兩大原因」。（資料照）

2025/05/06 18:40

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北市1歲大男童「剴剴」前年底遭惡保母姊妹劉彩萱、劉若琳凌虐慘死，引發社會輿論撻伐。起初姊妹倆堅決否認犯行，但劉彩萱上週三（4/30）突然改口，首度承認凌虐。今天（6日）台北地院續審本案，上午針對科刑部份訊問劉彩萱，劉彩萱再度於法庭上演暴哭戲碼，親曝當初為何不敢向兒福聯盟社工通報剴剴狀況，以及她決定認罪的「兩大原因」。至於劉若琳仍繼續否認犯罪，還企圖全部推卸給姊姊劉彩萱。

綜合媒體報導，北院週二第9天審理剴剴案，已坦承犯行的劉彩萱今上午淚訴，稱她是在2022年接觸托育保母的工作，兒福聯盟轉介剴剴給她時，她就發現剴剴是不好帶的「高需求小孩」，但當時有社工跟她說「盡量別挑小孩」，因為自己經濟狀況也窘迫，所以她怕「退掉剴剴」會讓日後接案變得困難，可能影響到收入，所以沒向社工陳尚潔通報剴剴的狀況，讓社工把孩子帶走。

請繼續往下閱讀...

至於為什麼到現在才承認有凌虐剴剴？劉彩萱稱因為她一直沒有勇氣去面對刑責，且她不想要再受內心良知的譴責，另外一個原因則是宗教因素。劉彩萱還承認，去年10月向馬偕醫院徐堅棋鑑定團隊謊稱沒注意到剴剴身上有瘀傷等狀況，就是因為她不敢面對，而且當初她把剴剴送到醫院急救時非常緊張，感覺到心跳加快。

不過檢方隨即提出急診室醫師的證詞打臉劉彩萱，醫生證稱劉彩萱當時「異常冷靜」，一副「事不關己」的樣子，還大膽謊稱剴剴在送醫前「活動力都正常」。被打臉的劉彩萱則開始喃喃自語「我有跟醫生這些話嗎？」，接著又稱忘記有沒有接觸過醫生。檢方再拿醫師證詞戳破劉彩萱謊言，指劉彩萱當時還跟醫生說「很晚了，聯絡不到社工」。此外，檢方也對劉彩萱認罪態度存疑，連珠炮質問「你有罰站過相同年紀的小孩嗎？」、「有用木乃伊式包覆或綑綁過他們嗎？」、「你對剴剴一樣的手段，這裡面有任何一樣是你所知、所學的正當保母手段嗎？」，劉彩萱被問到啞口無言。

庭訊完劉彩萱後換妹妹劉若琳，劉若琳持續否認有參與虐待剴剴，她還企圖全部推卸給姊姊。劉若琳聲稱，自己當初就是太信任姐姐的解釋，姐姐還說剴剴是因為「嗆奶」走的，直到連續開庭看到剴剴滿身傷的影像、醫生鑑定報告等證據，她才被嚇到，「為什麼孩子身上這麼多傷？姊姊怎麼會這樣弄小孩？我最近在想，我當時應該多問姊姊、關心狀況，多察覺孩子，或許結果不會變這麼糟」。

檢方質問劉若琳，既然她對姊姊虐待剴剴的事不知情，為何要刪除和劉彩萱的對話紀錄？劉若琳回應稱她第一次碰到這種事，太緊張害怕，且對話中她確實有使用「不適當的字眼」，所以就刪除了訊息，但她強調沒有參與凌虐剴剴，只有不小心刮傷過剴剴，因此她只承認過失傷害，否認其他虐童指控。

劉若琳仍繼續否認犯罪，還企圖全部推卸給姊姊劉彩萱。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法