騎士對後車比中指挨告「公然侮辱」 法官判無罪理由曝光

高雄市陳姓騎士對後車比中指挨告「公然侮辱」，法官判他判無罪。示意圖。（記者蔡清華攝）

2025/05/06 17:31

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市陳姓男子去年6月騎乘重機行駛快車道，因與轎車發生變換車道行車糾紛心生不滿，猛按喇叭後，伸手對後車比中指，挨告公然侮辱罪，法院審理認為陳男行為短暫、當下見聞者極少，判決陳男無罪，可上訴。

判決指出，陳男被控去年6月26日9時31分許，騎乘大型重型機車，沿高雄市左營區民族一路由北往南方向行駛外側快車道，行進中見同向轎車女駕駛，自內側快車道變換至外側快車道時未提早使用右方向燈心生不滿，陳先按鳴喇叭，再從右側超車後，舉起左手對告訴人比中指。

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陳男辯稱往後比中指並沒有直接讓別人知道對方是誰，不認為行為構成公然侮辱罪。

橋頭簡易庭法官審理認為，被告比出中指之際，雙方遭遇之過程極為短暫，其他旁人顯難輕易察覺，比中指雖帶有蔑視之意，但非反覆、持續出現，難逕認其主觀上存有貶損告訴人社會名譽或名譽人格之犯意。

且案發時可在當場見聞者極少，其冒犯及影響程度甚屬輕微，至多造成告訴人主觀感情上之一時不快或難堪，尚難逕認已逾一般人可合理忍受之範圍，因而判陳男無罪。

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