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    「76行者」陳修將逃亡334天落網 發監收押彰化看守所

    76行者遺體修復團隊前總召集人陳修將逃亡334天被逮捕，檢方即刻發監執行。（記者陳冠備攝）

    76行者遺體修復團隊前總召集人陳修將逃亡334天被逮捕，檢方即刻發監執行。（記者陳冠備攝）

    2025/05/06 17:04

    〔記者陳冠備／彰化報導〕「76行者」遺體修復團隊前召集人陳修將，因毆打胡姓女友致死，去年4月遭判刑10年10月定讞，卻棄保潛逃。警方追緝334天，終於於本月5日在彰化員林市將他逮捕，並在他身上起出一把改造手槍與50發子彈，險釀火拼。彰化地檢署今（6日）表示，陳修將手段殘忍無悔意，已於下午4點50分發監執行，並追加嚴辦槍砲等罪。

    彰化縣刑警大隊指出，陳修將潛逃期間藏匿中南部各地，近期返回彰化員林租屋，警方掌握情資後布線埋伏，動員十多名警力圍捕。過程中，陳修將激烈反抗，持辣椒水猛噴員警，造成2名員警手部擦傷、眼睛灼傷，所幸最終遭制伏。

    警方搜索時，發現他腰間插有一把改造手槍，彈匣內含10發子彈，另在身上查獲40發子彈。警方坦言，若當下開火，後果恐不堪設想。

    據了解，陳修將落網時手部受傷，一度以「喊痛」為由要求就醫，但檢方要求先完成到案程序。今日下午3點21分，他在重重戒護下移交彰化地檢署偵辦。

    彰化地檢署表示，陳修將經通緝逮捕歸案，經查無身心狀況不宜收監之情事，已於下午4點55分收押彰化看守所。檢方指出，陳修將犯案手段殘忍，被拘捕時另藏有槍彈並襲警，檢方將依槍砲彈藥刀械管制條例與妨害公務罪另案追訴，絕不寬貸。

    76行者遺體修復團隊前總召集人陳修將逃亡334天落網，移交彰化地檢署後，檢方即刻發監執行。（記者陳冠備攝）

    76行者遺體修復團隊前總召集人陳修將逃亡334天落網，移交彰化地檢署後，檢方即刻發監執行。（記者陳冠備攝）

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