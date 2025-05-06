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    7旬婦衝銀行要匯30萬元 警方攔阻揭穿「假兒子」謊言

    警方向王婦勸阻。（記者王冠仁翻攝）

    警方向王婦勸阻。（記者王冠仁翻攝）

    2025/05/06 16:40

    〔記者王冠仁／台北報導〕7旬王姓老婦使用手機通訊軟體時，遇到詐騙集團假扮的「假兒子」，還向她騙說欠朋友30萬元，希望她能出手幫忙還錢。婦人不察，昨天跑到台灣銀行要辦理臨櫃匯款30萬元，幸虧行員發現異狀，通報駐守的保七總隊第一大隊警方，警方這才及時攔阻她被騙。

    保七總隊第一大隊今天公布這組詐騙集團的行騙手法，同時也呼籲民眾，「猜猜我是誰」是詐騙集團常用的手法，詐團會假冒親友再編各種理由要求匯款，民眾若有疑慮可撥打165反詐騙專線，或打110向警方求助。

    警方調查，王姓老婦日前使用手機通訊軟體時發現，有一人加她好友，對方大頭照是自己兒子的照片，對方還傳訊息給她，聲稱自己就是她兒子，還說因為遺失手機、辦新帳號，王信以為真。不久後，「假兒子」又騙說，先前曾經向朋友借錢30萬元，現在急需還錢，但自己手頭錢不夠，希望她能幫忙。

    王愛子心切，也沒查證，隨即跑到住家附近的台灣銀行頭份分行要辦理臨櫃匯款30萬元；但她神情緊張，又對匯款用途交待不清，行員於是報警。

    員警向王婦詢問，釐清來龍去脈後，研判她遇上典型的「猜猜我是誰」詐騙手法；員警為了讓王清醒，提醒她打電話給「正牌兒子」查證。她透過電話與兒子連繫後，兒子這才告訴她自己沒有遺失手機，也沒有欠錢，她終於發現自己上當，取消匯款。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    詐騙集團假扮「假兒子」向王婦行騙。（記者王冠仁翻攝）

    詐騙集團假扮「假兒子」向王婦行騙。（記者王冠仁翻攝）

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