撿屍性侵半小時 代價140萬元

楊男趁陳女酒醉後帶往摩鐵撿屍性侵。（情境照）

2025/05/06 16:42

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹楊姓男子受友人之邀前往唱歌喝酒，見陳女醉到不省人事，將她帶到摩鐵休息，卻趁機性侵得逞，事後楊男認錯並以120萬元代價和解，加上新竹地院法官給緩刑需再支付公庫20萬元，楊男撿屍風流不到半小時，換來的代價卻需140萬元，不可謂不巨大。

法官調查，楊男及陳女均係張女友人，陳女與張女於111年12月8日晚間8時許，共同至新竹市「錢櫃KTV新竹北大店」飲酒娛樂，張女另邀約楊男等友人一同前往，席間陳女飲酒後已酒醉而不省人事，楊男遂向張女建議，將陳女帶往址設新竹市「琺何精品旅館」休息。

請繼續往下閱讀...

楊男、張女及陳女當晚9時40分許，共同搭乘計程車至旅館後，張女隨即離去，獨留2人在旅館房內。

楊男明知陳女因酒醉而精神意識渙散、不能抗拒，竟脫去陳女褲子後性侵得逞，隨後於當晚10時11分搭乘張女駕駛車輛離開旅館。

陳女清醒後察覺有異，遂聯繫其父親並報警處理，經警方調閱監視器而循線查獲。

法官調查，楊男係因受友人邀約至KTV與陳女等人一同飲酒娛樂，因正值青壯，酒後與陳女共處時，一時性慾衝動、思慮欠周，趁陳女因酒醉而不能抗拒之際性侵得逞，由於楊男坦承犯行，並積極尋求被害人諒解且達成和解，且已給付全額賠償金120萬元，加上並無前科，因此法官決定酌量減輕其刑。

法官審酌楊男與陳女並非熟識，卻為滿足一己私慾，竟利用被害人酒醉而不能抗拒機會性侵得逞，造成被害人心理上難以磨滅之陰影，且破壞社會善良風氣，念及被告終能坦承犯行，且與被害人達成和解、給付全額賠償金完畢。

最後法官依乘機性交罪判處楊男有期徒刑2年，緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並應向公庫支付20萬元及提供100小時義務勞務。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法