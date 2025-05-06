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    轎車台1線楊梅鬼切 大貨車煞車不及擦撞、矽膠粒貨物噴飛擋道

    轎車疑從路肩鬼切左轉，內車道的大貨車閃避不及撞上，數十包貨物噴落地。（記者李容萍翻攝）

    轎車疑從路肩鬼切左轉，內車道的大貨車閃避不及撞上，數十包貨物噴落地。（記者李容萍翻攝）

    2025/05/06 16:37

    〔記者李容萍／桃園報導〕一輛黑色豐田轎車今（6日）近午，行經桃園市楊梅區台一線永美路，疑突然從路肩鬼切左轉至路口，導致在內車道準備左轉的大貨車閃避不及撞上，車上數十包矽膠粒掉落滿地，楊梅警方到場處理，2名駕駛酒測值均為0，大貨車車頭受損，事故現場下午2點許才排除，肇事原因警方釐清中。

    楊梅交通分隊分隊長梁興祺指出，今日上午11時46分許，警方接獲報案楊梅區永美路與益新一街路口發生交通事故，43歲彭姓男子駕駛黑色轎車，於路口處路肩處突然開出，且未依規定欲左轉，後方由66歲王姓男子駕駛的直行大貨車，見轎車突然左轉，反應不及而撞上，導致車上滿載矽膠粒的貨物掉落路面，佔用內側與中線2車道。

    楊梅交通分隊派員到路口處進行交通疏導，所幸2名駕駛均未受傷，經員警施予酒測，雙方酒測值均為0，但現場貨物灑滿地且佔用2個車道，警方找來吊車與拖車協助，經處理後於下午2時許排除障礙物恢復正常通行，肇事原因警方調查釐清中。

    警方呼籲，民眾駕駛車輛轉彎時應先駛入車道，切勿任意轉彎導致事故發生，違者將依道路交通管理處罰條例開罰，處600元以上1800元以下罰鍰。

    轎車疑從路肩鬼切左轉，內車道的大貨車閃避不及撞上，數十包貨物噴落地。（記者李容萍翻攝）

    轎車疑從路肩鬼切左轉，內車道的大貨車閃避不及撞上，數十包貨物噴落地。（記者李容萍翻攝）

    轎車疑從路肩鬼切左轉，內車道的大貨車閃避不及撞上，數十包貨物噴落地。（記者李容萍翻攝）

    轎車疑從路肩鬼切左轉，內車道的大貨車閃避不及撞上，數十包貨物噴落地。（記者李容萍翻攝）

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