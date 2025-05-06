兒被騙50萬想再投40萬 母批「很會說防詐怎受害！」

經行員與警方及蔡母3方聯手攔阻，蔡男才打消提領念頭。（警方提供）

2025/05/06 16:27

〔記者許國楨／台中報導〕台中市蔡姓男子近日誤信投資虛擬貨幣的陷阱，信貸砸入50萬元，未料對方還要蔡再拿出40萬元，蔡昨天到銀行提領時被行員發現有異，警方到場聯絡蔡母趕赴，「你平常說防詐騙都講得一套套，怎麼會變成被騙的那個！」在母親情緒激動喊話下，加上警方與行員一再勸阻，聯手阻止這場災難，保住蔡男積蓄。

事發於昨天上午11時許，地點位在台中市北區某銀行，25歲蔡男神色緊張地至櫃檯辦理大額提領，對用途支吾其詞、對收款人也交代不清，經驗豐富的行員直覺有異，立刻啟動防詐機制通報警方協助，第二分局永興所巡佐林文彬與警員陳炤維火速趕到。

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經詢問，蔡男聲稱是為了「幫助一名網友從虛擬貨幣投資中脫困」，對方聲稱投資失利，需要資金週轉取回報酬，蔡男基於義氣，早已辦理信貸借出50萬元，這次又準備再匯40萬「最後一筆」協助解套，警方聽聞後高度懷疑這是典型「假交友真詐騙」的投資陷阱，要求蔡男出示與該網友的對話紀錄，卻遭其拒絕。

見勸說未果，警方緊急啟動「長輩戰術」，聯繫蔡母到場，蔡母一到氣急敗壞碎念：「你平常說防詐騙都講得一套套，怎麼會變成被騙的那個！」在母親情緒激動的喊話下，加上警方與行員一再勸導，蔡男終於清醒，決定終止提領。

警方表示，詐騙集團常利用「投資虛擬貨幣」與「網路交友」雙重包裝，誘騙年輕人一步步墜入陷阱，此案若未即時阻止，蔡男恐怕會再損失40萬元，累計詐騙金額達90萬元，所幸銀行與警方及蔡母三方聯手及時攔阻，成功保住血汗錢。

第二分局長鍾承志呼籲，「高報酬、低風險」的投資邀約十之八九是詐騙，民眾遇有疑問應立即撥打165反詐騙專線，或就近尋求派出所協助，避免成為下一個受害者。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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