為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    兒被騙50萬想再投40萬 母批「很會說防詐怎受害！」

    經行員與警方及蔡母3方聯手攔阻，蔡男才打消提領念頭。（警方提供）

    經行員與警方及蔡母3方聯手攔阻，蔡男才打消提領念頭。（警方提供）

    2025/05/06 16:27

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市蔡姓男子近日誤信投資虛擬貨幣的陷阱，信貸砸入50萬元，未料對方還要蔡再拿出40萬元，蔡昨天到銀行提領時被行員發現有異，警方到場聯絡蔡母趕赴，「你平常說防詐騙都講得一套套，怎麼會變成被騙的那個！」在母親情緒激動喊話下，加上警方與行員一再勸阻，聯手阻止這場災難，保住蔡男積蓄。

    事發於昨天上午11時許，地點位在台中市北區某銀行，25歲蔡男神色緊張地至櫃檯辦理大額提領，對用途支吾其詞、對收款人也交代不清，經驗豐富的行員直覺有異，立刻啟動防詐機制通報警方協助，第二分局永興所巡佐林文彬與警員陳炤維火速趕到。

    經詢問，蔡男聲稱是為了「幫助一名網友從虛擬貨幣投資中脫困」，對方聲稱投資失利，需要資金週轉取回報酬，蔡男基於義氣，早已辦理信貸借出50萬元，這次又準備再匯40萬「最後一筆」協助解套，警方聽聞後高度懷疑這是典型「假交友真詐騙」的投資陷阱，要求蔡男出示與該網友的對話紀錄，卻遭其拒絕。

    見勸說未果，警方緊急啟動「長輩戰術」，聯繫蔡母到場，蔡母一到氣急敗壞碎念：「你平常說防詐騙都講得一套套，怎麼會變成被騙的那個！」在母親情緒激動的喊話下，加上警方與行員一再勸導，蔡男終於清醒，決定終止提領。

    警方表示，詐騙集團常利用「投資虛擬貨幣」與「網路交友」雙重包裝，誘騙年輕人一步步墜入陷阱，此案若未即時阻止，蔡男恐怕會再損失40萬元，累計詐騙金額達90萬元，所幸銀行與警方及蔡母三方聯手及時攔阻，成功保住血汗錢。

    第二分局長鍾承志呼籲，「高報酬、低風險」的投資邀約十之八九是詐騙，民眾遇有疑問應立即撥打165反詐騙專線，或就近尋求派出所協助，避免成為下一個受害者。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播