搭公車爆口角 白衣女亮持美工刀作勢捅女高中生

台南一名女高中生在網路po文指5日清晨搭5號公車時一名白衣女子亮出美工刀作勢要捅她。（圖取自threads）

2025/05/06 16:22

〔記者王俊忠／台南報導〕台南1名高中女學生在網路社群po文說，5日清晨7點半搭台南5號公車，在公車上與1名穿白衣的女子發生口角，白衣女竟從包包拿出1支美工刀還推出刀片、作勢要捅人，幸好沒有學生被她傷到，後來白衣女氣得下車。警方獲報後表示已調閱監視器、鎖定特定對象追查中，將依涉刑法恐嚇罪嫌查辦。

該名女學生PO文提醒，請各位同學小心這位怪人！她於5日清晨7點半許搭乘5號公車，這位白衣女在公車上罵說都是因為他們這群學生，她才會遲到。她當下聽了實在忍不了、就直接開嗆「你也害我們這群學生遲到啊，我都沒塞你兩巴掌就很不錯了」。

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女學生說，就這樣她與白衣女吵起來，期間因對方被她嗆到惱羞成怒，白衣女就從隨身包包中翻出美工刀、還推出刀片，作勢威脅要捅她，還好沒有傷到人，後來，這位白衣女很生氣地在西門路、民權路口下了公車。

南市警二分局說明，警方是在5日下午接獲女學生報案，檢視相關影片，該白衣女子有拿出美工刀並推出刀片的動作，警方受理報案後立即調閱相關監視器影像並鎖定特定對象追查中，將依刑法恐嚇罪嫌查辦。

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