實習律師酒駕撞死人賠1200萬求緩刑 家屬不原諒、批連致哀都在演戲

台大法律系畢業的鄭姓實習律師（左）酒駕撞死人，一審判7年半，鄭上訴高院，主張已賠付1200萬，請求判決給予緩刑。（記者楊國文攝）

2025/05/06 16:04

〔記者楊國文／台北報導〕台大法律系畢業的鄭姓實習律師，前年酒駕開賓士車上路，在北市文山區撞擊3輛轎車，造成高姓駕駛死亡，酒測值高達0.83毫克，台北地院國民法官庭重判7年半，鄭男上訴，高院今首度開庭，鄭男主張已賠付1200萬元給家屬，請求給予緩刑，但家屬痛批，無法原諒酒駕犯行，當庭表示不同意給鄭緩刑。

家屬庭後批評，鄭男肇事後，一開始連簡訊道歉到沒有，後來，包括到家裡樓下探訪、家中拈香唸經、看死者的骨灰等，竟都要錄影，欲當成法庭上有悔意的證據，家屬感受不到鄭男有真誠的悔意，「鄭都是在演戲」，因此，雖然達成調解，但家屬無法原諒鄭酒駕撞死被害人，家屬說到激動處哽咽不已。

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鄭男庭訊對到庭家屬表示歉意，表示發生此車禍很後悔，鄭男的律師主張，鄭男當時是實習律師不應做為判刑加重的因素，因為已賠付1200萬元且認罪，鄭之前也無前科，請求高院判決緩刑，以啟自新。

檢警調查，前年5月5日晚間7時許，至隔日凌晨2時許，當時25歲的鄭男在KTV與律師事務所同事用餐、喝酒，散會後，鄭男獨自漫步街頭，還因不勝酒力而倒臥街頭。

不料，清晨5時20分，鄭回到台北市松山區南京東路4段附近，找到停放的賓士車，酒駕上路，準備回到他位於文山區的住處。

清晨5時39分，鄭男酒駕行經國道萬芳交流道，往台北市文山區木柵路4段出口時，因酒精作用，失去正常判斷力與反應能力，超速行駛，先失控擦撞路緣而彈飛至出口處對向車道，進而撞擊在路口停等紅燈的3輛轎車，造成其中一輛休旅車高姓駕駛被撞，送醫急救後，當天上午6時51分不治。

鄭男亦送醫急救，醫院進行抽血後，發現酒精濃度達166mg/dl，換算呼氣酒精濃度測定值為每公升0.83毫克，檢方依酒駕致死罪嫌起訴鄭男。

台北地院國民法官法以他身為法律人、擔任實習律師，竟知法犯法，且未全部坦承犯行，重判7年6月。鄭認為量刑過重，上訴高等法院。

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