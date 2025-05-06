涉詐領衛福部、中油補助款 前藍委助理蔡宗成等2人收押禁見

曾任多名藍營立委國會助理的蔡宗成涉詐補助款收押禁見。（記者王定傳攝）

2025/05/06 15:46

〔記者張文川／台北報導〕曾任多名藍營立委助理的蔡宗成，涉嫌夥同時任中華仁德推廣協會理事長葉東燦，找親友當人頭，利用蔡嫌人脈向藍、白立委取得推薦函後，以參與公益活動名義，持不實收據向中油或衛生福利部詐領補助款，光2022年就高達上百萬元，台北地檢署昨指揮調查局新北市調查處發動搜索，約談蔡、葉等11人，訊後聲押禁見蔡、葉2人；台北地院下午開庭後，裁准2人皆羈押禁見。

孔子75代孫孔祥科也被名列被告之一，他曾涉行賄前國民黨立委廖國棟70萬元而被起訴，現仍由法院審理中；他在本案涉嫌當人頭理事長，檢方訊後諭令他20萬元交保。

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據了解，若要參與中油的睦鄰補助活動，須有立委的推薦函，蔡嫌熟知此道，轉換跑道後，涉與葉嫌聯手，成立數十間協會，並找親友當人頭理事長，兩人分工合作，由蔡嫌撰寫企劃書並向藍、白立委取得推薦函，葉嫌涉收集不實收據，利用「以少報多」等手法，向中油或衛福部等機關詐領補助款，光2022年詐領款項就高達上百萬元，且疑似流入私人口袋。

檢調接獲檢舉進行蒐證，昨兵分13路搜索中華仁德推廣協會、台灣社區關懷愛心服務協會、台灣原住民愛加倍文教關懷協會、中華髮容國際評審競技研究發展協會等，約談葉與當時任職於台灣社區關懷愛心服務協會聯絡人的蔡嫌等10名被告及1名證人，全案將朝刑法詐欺及偽造文書等罪嫌偵辦。

時任中華仁德推廣協會理事長葉東燦收押禁見。（記者王定傳攝）

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