影片曝光！ 76行者陳修將「槍插腰間」險拔槍火拚 遭警制伏

大批員警壓制陳修將，發現他的手槍就插在腰間，手槍內還有10發子彈，所幸他來不及拔槍火拚，讓警方冒冷汗。 （警方提供）

2025/05/06 14:50

〔記者湯世名／彰化報導〕76行者遺體修復團隊前總召集人陳修將涉嫌打死女友，逃亡近1年後，昨晚從彰化縣員林市租屋處外出時，埋伏多時的10多名幹員一擁而上壓制，陳修將來不及拔槍，拿辣椒水對員警狂噴，仍被員警制伏；警方起出50發子彈，其中手槍內有10發，所幸他來不及拔槍火拚，讓警方冒冷汗。

彰化縣刑警大隊偵辦44歲的陳修將逃亡通緝案，經偵辦近1年，昨晚在員林市發現行蹤，10多名幹員一路跟監回其租屋處，趁他出門時一擁而上逮人，員警雖立即將他壓制在地，陳修將仍試圖反抗，員警壓住其插在腰間的手槍，讓他來不及拔槍開火，不過陳修將仍持辣椒水朝員警狂噴，造成2名員警手部擦傷、眼睛被噴濺灼傷，所幸最終仍被制伏。

請繼續往下閱讀...

員警檢視其腰間的手槍是改造手槍，手槍內的彈匣有10發子彈，身上則另有40發子彈；警方直呼還好先行控制讓他來不及拔槍開火，否則後果難以想像。

彰化縣刑警大隊副大隊長張安進指出，陳修將近1年來都藏匿在中南部，後來回到員林市租屋居住，經情資鎖定其行蹤，昨晚動員10多名員警逮人。警方偵訊後依槍砲彈藥刀械管制條例將他移送歸案。警方後續將偵辦逃亡期間是否有接受別人資助。

根據檢警資料，2021年10月14日晚間陳修將在彰化縣埔心鄉某汽車旅館內，徒手方式毆擊女友頭部及臉部，並用力抓拿女友頭部往房間地板撞擊多下，使女友受有腦部右側顯頂枕葉及腦部其他多處出血等傷害，而引發創傷性休克，雖經送醫仍不治。

76行者遺體修復團隊前總召集人陳修將涉嫌打死女友，逃亡近1年後，昨晚被大批員警逮獲。 （圖由警方提供）

陳修將逃亡近1年昨晚被大批員警逮獲，起出槍彈。 （圖由警方提供）

彰化縣刑警大隊副大隊長張安進表示，警方壓制陳修將時，他的手槍就插在腰間，彈匣內還有子彈。 （圖由警方提供）

警方從陳修將身上起出槍彈與辣椒水。 （記者湯世名攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法