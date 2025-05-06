警車未閃警示燈猛撞uber釀6傷 台南四分局 : 全力協助員警協商理賠事宜

南市四分局警用巡邏車猛撞uber多元計程車，計程車右後輪被撞的移位，足見撞擊力量之大，造成3名男警與計程車駕駛、一男一女乘客共6人都受傷送醫。（記者王俊忠攝）

2025/05/06 15:14

〔記者王俊忠／台南報導〕5日晚間近8點許，台南市安平區永華路與育平路口驚傳1輛警用巡邏車與1輛多元計程車（UBER）的撞擊車禍，警車上3名員警與計程車駕駛、2名乘客都有肢體傷勢，分別被救護車送醫治療，幸6名傷者傷勢都不嚴重，包紮治療後即出院。警方初步調查，兩車都疑有闖紅燈情形；但警車未開啟警示燈，會對員警加強執勤教育，同時協助員警與對方的協商理賠事宜。

南市警四分局育平派出所這輛警車，當時是由孫姓男警駕駛、搭載顏姓副所長、林姓男警共3人，要趕赴一處有人持刀滋擾的現場，途經永華路、育平路口時，警車是涉闖紅燈與同樣疑闖紅燈的多元計程車（當時路口全紅燈）在路口撞個正著，兩車受損嚴重，目擊民眾見3名男警與3位民眾傷勢都不算很嚴重、直呼是不幸中的大幸！

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警方初步調查，兩車在此路口疑都有闖紅燈的情形，但確切肇事原因與責任仍須由車禍鑑定委員會做鑑定釐清。在警車部分，當時警車是執勤要趕赴現場，有依規定開啟警鳴器、但未開啟警示燈，警局會對員警加強執勤教育，同時請同仁駕警車執勤行經路口時，應有防禦駕駛的觀念，避免肇事車禍發生。

南市警四分局並說，對於日後與多元計程車駕駛、2名乘客的理賠事宜，警局會全力協助員警與對方的協商理賠工作，不會讓員警獨自去面對。兩車駕駛都無酒駕情事。

南市四分局警用巡邏車猛撞uber多元計程車，造成3名男警與計程車駕駛、一男一女乘客都受傷送醫。（記者王俊忠攝）

南市警四分局育平派出所長吳尚謙（右）關心所方受傷男警的傷勢。（記者王俊忠攝）

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