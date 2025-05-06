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    首頁　>　社會

    闖紅燈害2騎士摔倒送醫 肇事機車男竟棄車落跑

    男騎士闖紅燈，與其他機車發生碰撞。（民眾提供）

    男騎士闖紅燈，與其他機車發生碰撞。（民眾提供）

    2025/05/06 14:11

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市大寮區今（6）日上午發生一起車禍，一名男姓機車騎士疾速闖紅燈，撞倒吳姓女騎士後，自己的機車滑行波及王姓男騎士，離譜的是，肇事者起身後未發一語，棄車徒步逃離現場，警方已鎖定肇事騎士身分查察。

    林園分局今天上午6時32分接獲通報，大寮區光明路三段與至學路口有車禍發生，大寮所及交通分隊員警立即到場處理，疏導交通。

    經警方了解，一名男子騎摩托車沿光明路三段南往北方向直行，行經至學路口時闖紅燈，先與萬丹路東往西的32歲吳姓女摩托車騎士發生碰撞後，肇事者人車倒地，而他的機車向前滑行，波及至學路西往東直行的50歲王姓男摩托車騎士。

    當時有多輛機車行經肇事路口，闖紅燈騎士肇事後沒有多作停留，徒步離開現場，吳女、王男2騎士身體有多處擦挫傷，經送醫無大礙，酒測值均為0。

    警方表示，目前已鎖定肇事騎士身份，將迅速通知到案說明，依法偵辦。

    高雄市大寮區發生肇逃車禍。（民眾提供）

    高雄市大寮區發生肇逃車禍。（民眾提供）

    男騎士闖紅燈發生車禍，2名無辜騎士受傷送醫。（民眾提供）

    男騎士闖紅燈發生車禍，2名無辜騎士受傷送醫。（民眾提供）

    警方獲報前往處理車禍，疏導交通。（民眾提供）

    警方獲報前往處理車禍，疏導交通。（民眾提供）

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