嘉市警局長傳語音訊息問候是「假的」！ 議員模擬AI詐騙情境超逼真

嘉義市議員郭定緯今模擬AI詐騙情境，強調新興社群平台的詐騙及AI詐騙嚴峻，警方要精進打詐作為。（圖由郭定緯提供）

2025/05/06 14:18

〔記者王善嬿／嘉義報導〕網路社團交友詐騙、AI深偽詐騙情況嚴峻，嘉義市議員郭定緯今定期會質詢，播放AI模擬嘉義市警察局長沈炳信的語音訊息，生動逼真，郭定緯還展示詐騙集團利用美女照片假交友、真貼文案例，尤其AI詐騙真假難辨，要求警局強化員警詐騙識別教育，主動掌握IG等新興社群平台詐騙模式。

郭定緯今質詢時，播放資深藝人徐乃麟的知名歌曲「7533967」當開場，質詢沈炳信「局長，你寂寞嗎？」沈炳信答詢「公務比較忙，不寂寞」，郭定緯說，網路世界許多人很寂寞，臉書許多邀約加好友的帳號大頭貼都是美女，「嘉義市的美女怎麼這麼積極在徵友？一個比一個還主動告白？」這些詐騙手法，以美女照片搭上甜言蜜語，容易吸引民眾上鉤，尤其詐騙集團鎖定嘉義市、交友、單身聯誼等關鍵字，潛入各大社團，製造大量假帳號騙取聯絡方式。

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郭定緯今播放用AI合成的「警察局長沈炳信語言訊息」，相似度高，他表示，去年11月至今年3月，詐騙財損金額雖呈現下降趨勢，今年4月卻回收到208件，財損達5802萬元，然而AI詐騙猖獗，現在是科技玩笑，下一波恐成為危險的詐騙潮流。

沈炳信說，4月份嘉義市詐騙案件，以網路購物、假投資詐騙占大宗，將持續與市府各單位合作，關注新型詐騙型態並防堵；AI語音為深偽詐騙，建議民眾遇到可疑的電話、視訊或聲音，可撥打對方電話或與本人確認，現在眼見不一定為憑，很容易偽造，民眾應多存疑多求證。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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