買2萬顆感冒藥「紅磷煉毒」、衝鋒槍防黑吃黑 毒師、金主齊落網

警方破獲藏身民宅的製毒工廠。（警方提供）

2025/05/06 14:27

〔記者許國楨／台中報導〕苗栗縣張姓男子看準毒品暴利，出資擔任金主找來楊姓製毒師及林姓共犯，收購2萬顆感冒藥後，流竄台中、苗栗等地租賃民宅以「紅磷法」製毒，提煉安非他命，且為防黑吃黑，擁衝鋒槍等自重，案經刑事局中部打擊犯罪中心循線追查一舉成擒，查扣市價約40萬元毒品，以及改造長短槍、子彈等贓證物，檢方也在近日偵結起訴。

刑事局中打第四隊長劉永畯今天說明案情指出，該隊去年間接獲毒緝中心分析情資顯示，中部地區有不法集團大量蒐購感冒藥，立即與台中豐原、大雅、東勢、苗栗通霄警分局等單位組成專案小組，並報請台中地檢署檢察官王靖夫指揮偵辦，布線追緝鎖定。

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經查，33歲楊嫌透過網路學習「紅磷法」煉毒技術後，與分別48歲、42歲的張姓、林姓男子兩人合作，收購2萬顆感冒藥從中提煉萃取假麻黃鹼，進而製造安非他命，並以打游擊方式在台中、苗栗地區四處流竄，租屋設置製毒工廠，待完成製造出毒品後，立即轉移至另一處製毒處所，藉以躲避查緝。

警方去年6月間收網，在台中大雅區一間民宅帶回涉案楊男，查扣安非他命203公克及製毒器具、原料一批，毒品市價約40萬元，其中楊男落網的民宅，還是跟友人商借的，警方破門而入時，屋主驚訝萬分，直呼不知成了製毒窩點。

警方另前往苗栗縣通霄的民宅搜索，查到藏在民宅內的改造MP9衝鋒槍1把、金牛座手槍1把、霰彈50發、子彈78發、槍管2支等證物，另循線查緝林男、張男到案，全案警詢後依毒品、槍砲等罪，分別移送台中、苗栗地檢署偵辦，檢方訊問後，命張以1萬元交保，其餘2人因另涉毒品案，直接解送歸案執行，全案也由檢方在近日偵結起訴。

刑事局強調，毒品及非法槍械嚴重影響社會治安及國人身心健康甚鉅，將持續加強打擊毒品及槍械暴力犯罪，全力防堵毒品與非法槍械流入市面，危害人民健康與安全，呼籲民眾若發現可疑人、事、物，請勇於向警方提供線索檢舉，警民合作，共同維護社會治安。

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警方查扣安非他命等贓證物。（警方提供）

警方查扣的改造長短槍。（警方提供）

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