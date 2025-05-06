威京集團2女作證捐30萬給民眾黨 不知和京華城案有關

耀群公司財務副理洪秀鳳。（資料照）

2025/05/06 13:44

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理京華城弊案，正式進入詰問證人的審理階段，傳喚由同案被告、威京集團財務經理張志澄聲請的2名證人到庭作證，2人都是他找來掛名各捐30萬元至民眾黨政治獻金專戶的威京集團幹部，包括耀群公司財務副理洪秀鳳、威京財務副理張秀桃，2女皆證稱是受張志澄的指示匯款，但當時都不知道匯款與京華城有關，也不知京華城容積率有不法情事。

由於2人證詞與與威京集團主席沈慶京有關，其律師團亦要補充詰問2女，合議庭今提訊沈慶京到庭。

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2名證人訊問完畢後，沈慶京的律師於庭末再次聲請具保停押，主張沈慶京的身體狀況仍有高度惡化、危及生命的風險，律師日前前往律見，沈慶京又發作全身發抖，無法吃、喝，且安裝的尿管容易感染，會造成敗血症，而濕疹的位置也越來越接近腎臟、廔管，感染風險很高，希望法官給予具保停押。

而在詰問時，洪秀鳳證稱，2020年3月間，他的上司張志澄指示她捐款30萬元至民眾黨專戶，協助京華城找資料，因此獲得一筆約10萬元的報酬，她不清楚沈慶京如何交辦張志澄、捐款原由、與京華城容獎有關係，只知道款項來源是沈慶京的私款，不是公司款。

陳秀桃也說是受張志澄的指示捐款30萬元給民眾黨，因為公司處於虧損狀態，無法以公司名義捐政治獻金，所以只能以個人名義捐贈，她捐款後再向公司請款；至於捐款目的、沈有無交辦、如何交辦、和京華城容積率有無關係，她都證稱不清楚、不知道。

張志澄強調，他負責管理威京總部財務，處理總部轄下30多家公司的事務，對於鼎越公司、中華工程等公司的決策等細部事務，他只有知悉、並未參與，集團不等於總部。

沈慶京的律師認為，沈慶京主觀認為他捐了2400坪土地，便可保障京華城12萬284平方公尺的樓地板獎勵面積，沒想到被市政府刪除，他才到處陳情，沈主觀上不認為有犯行賄、圖利罪，捐贈政治獻金也不應被界定為行賄。

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