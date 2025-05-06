新北警深夜巡邏驚見逃家毛孩 逮捕上車萌樣曝光

新北市板橋今天凌晨2隻毛孩走失，警方「逮捕」帶回安置，不久情侶飼主就趕到江翠派出所領回，感謝警方愛心協助。（記者吳仁捷翻攝）

2025/05/06 14:11

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市警海山分局江翠所副所長吳孟蒼凌晨帶隊巡邏，發現街口連續出現兩名「毛小孩」，在街頭四處亂竄，警方擔心遭路殺，充當護犬員帶回派出所安置，不久男女飼主Po網協尋，告知遛狗時愛犬跑走，警方聯繫上心急如焚的飼主到派出所領回毛孩，完成另類為民服務。

據了解，海山分局江翠派出所副所長吳孟蒼、警員王宏瑋凌晨巡邏途經陽明街29巷口時，發現一隻模樣如棉花糖的比熊犬闖紅燈衝過馬路，下車查看，該犬身上繫有背帶，研判為不慎走失的寵物犬，隨即一名熱心騎士上前告知警方前方有一隻走失柴犬。

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由於2隻毛小孩很親人，聽到員警呼喚毫不猶豫地衝上前，露出燦爛的笑容，看似十分享受自由空氣，興奮地來回奔跑；員警擔心發生意外，通報同仁駕巡邏車到場協助，「逮捕」2名毛孩抱上警車，載回派出所安置。

警方在所內等待動保處到場掃描晶片之際，警方將2隻毛孩照片、走失訊息公告於臉書「我是板橋人」社團；不久，眼尖網友回覆，發現飼主PO網協尋貼文，警方聯繫飼主，趕來派出所認領，結束一場毛孩走失驚魂記；情侶飼主說，遛狗時愛犬不慎暴衝走失，他們都很擔心。

海山警分局長林國民表示，深夜時段視線不佳，若毛孩走失於馬路中亂竄，十分危險恐釀路殺，所幸巡邏員警即時發現並妥善處置，成功讓2毛孩平安返家；提醒民眾，若攜帶家中毛孩外出，記得配戴項圈並綁妥牽繩，避免類似情形再次發生。

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