雄警破獲喪屍菸彈販毒集團 9男女與29歲主嫌落網

警方破獲喪屍菸彈販毒集團，查獲成批毒品依托咪酯菸油及相關材料等證物。（民眾提供）

2025/05/06 13:56

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市警方追緝喪屍菸彈販毒集團，於1月起查獲9名年約20多歲的男女涉嫌當運送小蜜蜂送外賣、分裝補貨及收帳等，向上溯源查獲主嫌李男（29歲）涉嫌指揮集團成員販毒，並於上月將他逮捕，並查扣大批菸油與菸彈材料等毒品。

高雄市刑事警察大隊今（6）日公布瓦解這起網路販毒集團，緝毒專責隊偵六隊於去年底接獲民眾檢舉，有販毒集團利用微信通訊軟體公開販售喪屍菸彈等毒品，旋即聯合鳳山分局文山、過埤派出所及三民第二分局陽明派出所共組專案小組，並報請橋頭地方檢察署檢察官陳俊宏指揮偵辦，陸續4波搜索拘提行動，逮捕以李男為首的10人網路販毒集團。

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刑大偵六隊指出，今年1月中旬，警方趁該集團外送毒品車輛於仁武區停車場交班時，當場以偵防車包夾堵住出路，逮捕黃姓（22歲）、劉姓（21歲）2男，於車內起獲準備外送之毒品；並循線陸續逮捕洪姓外送人員（28歲），湯姓（26歲）、張姓（23歲）、黃姓（24歲）3名控機手，以及王姓（21歲）分裝補貨人員，張姓（28歲）、陳姓（27歲）收帳人員，再於4月中旬逮捕李姓主嫌。

警方表示，全案共計4波總計起獲2級毒品依托咪酯菸油9罐、菸彈51顆、毒品咖啡包4包、K他命1罐、已使用過菸彈12顆、菸彈止漏閥1袋、菸彈電極環8袋、菸彈絕緣環1袋、菸彈空殼13袋、針油瓶4袋、刻度瓶2袋、綿條2袋、芒果草莓葡萄蘋果標示夾鏈袋1袋、電子菸霧化器37支、菸彈殼1批等證物，並發現藏有子彈8顆。

目前李姓主嫌等9人經橋頭地方法院裁定羈押禁見，另外1名嫌犯因他案在監，全案偵查終結，以涉犯販賣毒品、組織犯罪條例、槍砲彈刀等罪，於5月2日經檢察官提起公訴。

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警方破獲喪屍菸彈販毒集團，查獲成批毒品依托咪酯菸油及相關材料等證物。（民眾提供）

警方自今年起，4波行動共逮捕10名販毒團成員，並起獲毒品等相關物品。（民眾提供）

警方於仁武區一處停車場逮補2名準備要外送毒品的男子。（民眾提供）

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