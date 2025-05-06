吃宵夜走道碰撞釀混戰 雙方不提告都吃官司

新北市八里1間居酒屋前，傳出1對父子及對方2人因在走道碰撞互罵，在餐廳外大打出手；警方到場區隔雙方，帶回法辦。（記者吳仁捷翻攝）

2025/05/06 13:43

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市八里1處居酒屋凌晨發生打架糾紛，雙方人馬混戰，警方到場時，分隔雙方4人，均手腳挫傷，調查釐清為雙方吃宵夜離去時，林姓高中生與陳男在走道碰撞，雙方互嗆三字經，到屋外引發衝突，林家父子與陳男、柯姓少年雙方當街徒手打架，江女勸架不成也受傷，雖然雙方不提告，警方仍依妨害秩序、少年事件處理法、社維法，將動手4人送辦。

據了解，該案發生在今天凌晨，中山路二段1間居酒屋前，傳出4人打群架情事，八里所獲報，快打警力到場控制現場，初步了解為48歲林男子與妻子江女、讀高中的兒子到居酒出吃宵夜，恰巧對方23歲陳男與15歲柯姓少年要離去，林生與23歲陳男在走道碰撞，雙方互罵三字經後，到屋外爭執、一言不合大打出手，林父及柯姓少年見狀，也加入混戰。

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江婦見丈夫、兒子跟人衝突，勸架不成，到居酒屋找人勸阻，路人見狀報案，警力趕抵隔開雙方，控制現場，經查看林家父子及陳男與柯男，手腳都因打架出現擦挫傷，江女右手擦傷，雙方皆不就醫、提告，但因大打出手又涉及少年，警方請示檢方，將全案依妨害秩序、少年事件處理法、社會秩序維護法第87條函送士林地檢署偵辦。

新北市八里1居酒屋前，傳出1對父子及對方2人因在走道碰撞互罵，在餐廳外大打出手（圖片上半段，道路盡頭處）。（記者吳仁捷翻攝）

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