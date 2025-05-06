超渡剴剴疏文求免囚輕賠 保母劉彩萱：教友建議我寫的

台北地院國民法庭今開庭，劉彩萱再度淚灑法庭。（資料照）

2025/05/06 13:24

〔記者張文川／台北報導〕台北市1歲10個月男童「剴剴」疑遭保母姊妹劉彩萱、劉若琳凌虐致死，台北地院國民法庭今開庭調查科刑因子，劉彩萱再度淚灑法庭，承認去年10月對馬偕醫院醫師徐堅棋的精神鑑定團隊說謊，說她「沒勇氣面對內心的愧疚，自責一直存在」，並直言她是在聽取法醫和2位台大醫師鑑定人的報告後，心裡才確認剴剴是死於凌虐，才決定鼓起面對刑責的勇氣當庭認罪。

劉彩萱也稱她有宗教信仰，相信凌虐幼童的行為會有報應，這也是她認罪的理由之一，律師追問她怕不怕剴剴向她「討報」，她泣不成聲，沈默許久答不出話。

請繼續往下閱讀...

劉彩萱的律師問她為何要寫「超渡疏文」？劉彩萱回稱是希望剴剴順利抵達往生淨土，宮廟公主娘建議她12天法會超渡剴剴，向佛祖稟報此事，至於她在疏文中寫道「懇請原諒阿姨犯下的疏失造成的傷害、免於入監刑責、請外婆和其家人不要要求高額賠償金」，則是教友建議她寫上去的。

劉彩萱表示，她曾請律師與對方家屬談和解，請律師找她的保險業務詢問保險解約事宜，但對方沒有談的意願。

劉女哭認，去年10月向馬偕徐堅棋鑑定團隊說謊，謊稱沒注意到剴剴身上有瘀傷，當時她還沒有勇氣面對，但內心的愧疚、自責一直都在，沒有遞減只有遞增，直到上週法醫和2位台大醫師的鑑定報告後，她才決定面對自己的過錯，承認犯罪，接受刑責，「刑責還是很可怕，但我內心不想再受良心的譴責」。

審判長問劉彩萱自認哪裡做錯，劉女說是對剴剴的傷害太深，導致無辜喪失生命，她也承認造成剴剴除綑綁傷以外的各種傷害。

劉彩萱訊問完畢後，接著由劉若琳的律師訊問劉若琳，劉若琳表示，剴剴過世後，姊姊說要做30萬元的法會，她湊了10萬給劉彩萱，並對姊姊說，孩子畢竟是在妳手中沒了，肯定姊姊有心。

劉若琳說，她被這接連幾天的開庭嚇到，各式醫生的報告、鑑定，「內容真的讓我有嚇到，怎麼會是這樣呢？」包括在廁所餵食剴剴、捏耳朵等等，都超乎她對有專業保母證的姊姊的想像，「為什麼孩子身上這麼多傷？姊姊怎麼會這樣弄小孩？我最近在想，我當時應該多問姊姊、關心狀況，多察覺孩子，或許結果不會變這麼糟」。

檢察官問劉若琳，事發後為何要刪除和劉彩萱的對話紀錄，劉彩萱說，第一次碰到這種事，很緊張，就整個亂掉了，對話中她確實有使用不適當的字眼，因為太緊張害怕，就自己把它刪除，強調她真的沒參與虐待剴剴，更沒有打他。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法