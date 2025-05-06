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    神棍性侵女大生謊稱「三人行」可靈力大增 嘉檢今起訴

    嘉義地檢署。（資料照）

    嘉義地檢署。（資料照）

    2025/05/06 13:28

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕43歲張姓神棍得知一名女大生身體微恙、信鬼神，謊稱自己是有神通的退休刑警，拿槍枝對空掃射假裝驅魔，不僅詐財，還誘騙女大生雙修可讓靈力大增，因而與他、另名女子「三人行」，藉機性侵得逞。警方獲報，依強制性交等罪嫌將張男移送嘉義地檢署，檢方向嘉義地方法院聲請羈押獲准，今偵結予以起訴。

    檢警調查，張男因卓姓女友認識身體微恙的女大生及其家人，冒名為郭憲忠，還謊稱是刑警，曾展示槍枝、子彈及刑警背心給他們看。

    檢警調查，張男自稱有神通，謊稱女大生身上卡很多「阿飄」，帶女大生上汽車旅館，又謊稱雙修可靈力大增，誘騙女大生與他、另名女子「三人行」等，3度性侵得逞。

    此外，張男還假意分析女大生與其母親、妹妹、弟弟等人前世，稱女大生遭17年女鬼纏身，要燒金紙驅魔，並帶女大生一家人，到亂葬崗假裝與日本靈魂談判，拿槍枝對空掃射、舉辦辭祖儀式等，詐得1萬8500元，後續還要求13萬元買金紙，女大生才驚覺被神棍欺騙而報警。

    檢方認為，張男利用女大生年輕視淺，以具神通力，能驅魔、改運之說，讓女大生深感無助且心生敬畏，限於非理性求助神明狀態，因此相信發生性行為以消災解厄，認為是違背女大生意願的強制性交無疑義，認為張男涉犯強制性交、詐欺取財等罪嫌，且「三人行」時還錄下性影像，涉犯未經他人同意無故以錄影攝錄他人之性影像罪嫌，予以起訴。

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