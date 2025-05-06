200元都不給殺價 毒蟲捅毒販兩刀

曹男（綠上衣者）買毒殺價200元失敗，竟拿刀捅毒販兩刀。（讀者提供）

2025/05/06 13:09

〔記者黃佳琳／高雄報導〕曹姓男子與王姓男子議定以5200元買5公克愷他命，兩人相約交易時，曹男只拿出5千元想再殺200元，王男不同意，拿開山刀出來防身，曹男見狀竟拿水果刀捅他兩刀落跑，被法官依傷害罪判刑1年2月。

判決指出，去年2月19日，曹姓男子與王姓男子（所涉毒品案另案偵辦）透過通訊軟體討論毒品交易，雙方從6千元開始談，最後約定以5200元成交5公克愷他命，當天下午3點多，雙方約在鳳山區瑞隆東路碰面時，曹男帶著陳姓少年（所涉強制罪部分遭高雄少家法院裁定感化教育確定）前往赴約，曹拿了5千元給陳姓少年，陳姓少年拿錢坐上王男的車子後，示意身上只有5千元，想藉此再殺200元。

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王男不同意，打算收回毒品，陳姓少年見交易失敗擔心被曹男責怪，伸手把正在發動的王男車子熄火，王男見狀立即掏出開山刀防身，在車外的曹男見到王男亮刀，趕緊將陳姓少年拉出車外，並掏出隨身攜帶的水果刀朝王男狠刺兩刀，王男小腿中刀流血不止，只能眼睜睜看著陳、曹兩人落跑。

警方獲報到場將王男送醫，經治療後已無大礙，並循線逮捕曹男等人到案；高雄地方法院審理時，曹男坦承犯行，法官認為他迄今尚未與王姓男子達成和解 ，因此依傷害罪判刑1年2月，可上訴。

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