快被將哥打死了！ 陳修將小女友生前遭虐曾求救 家屬痛批應判死刑

女子生前頭部遭重擊、硬腦膜出血成致命傷。（資料照，本報合成）

2025/05/06 12:04

〔記者湯世名／彰化報導〕76行者前總召集人陳修將2021年涉嫌殺害22歲女友，檢警當年辦案時曾發現，女子生前曾傳訊「快被將哥打死了」，疑向家屬求救。死者家屬還提供她所傳鼻青臉腫的照片；當年10月8日2人入住摩鐵，15日凌晨女子即被發現全身傷痕，送醫不治，死者家屬認為她生前備受凌虐，痛批陳修將應以死償命。

女子的家屬曾向媒體表示，女子原本在桃園八大行業帶小姐，2019年認識陳修將，交往後搬到彰化同居，陳修將曾找她一起從事禮儀業，但做一陣子女子就辭職了，陳修將每個月給女子生活費。

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家屬說，陳男對外一直塑造愛妻形象，其實，陳修將跟女子同居的消息陳妻也知道，只是互不干涉；但2021年10月6日女子卻傳來一張照片，畫面中女子被打得雙眼、臉部紅腫，女子也說是被陳男打的；女子被打的原因，竟是陳男懷疑女子跟陳的好友「有染」而遭虐打。

彰化檢警相驗發現，女子身上有多處瘀青傷痕，其中，頭部遭重擊、硬腦膜出血更成致命傷。

女子家屬曾說，女子很善良心很軟，卻落得如此下場，並痛批希望陳修將被判死刑，「我姊姊死，陳修將也該判死」。

對於女子死因，陳修將當時對檢警解釋，當晚只是要女子上床睡覺，並未出手打人，沒想到醒來後就沒氣息了，但汽旅房內血跡和落髮以及地毯凹陷狀態，他一概回應「不知道」。

陳修將為76行者遺體美容修復團隊前召集人，也是該團隊的核心人物，他曾在接受媒體訪問時，自稱在年輕時不但逞凶鬥狠、吸毒強盜，甚至經營應召站，手下還有不少「小弟」，前後進出監獄6次，後來在監獄教誨師的感召下，出獄之後改過向上，並學習修補屍體的技能，從2014年澎湖空難、高雄氣爆到今年4月間太魯閣號列車出軌事故，都由他率領團隊人員協助處理、修復遺體。

女子生前跟陳修將住進汽車旅館多日。（資料照）

陳修將在醫院門口看著死去胡女被推入急救。（資料照）

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